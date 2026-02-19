El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) amplió las medidas establecidas por última vez el pasado 30 de enero para ayudar a que los productores hagan frente a la situación de déficit hídrico que golpea al país. La primera medida es que a las zonas ya autorizadas para el pastoreo al costado de las rutas nacionales y caminos rurales de los departamentos Canelones, Colonia, Maldonado, San José, Treinta y Tres, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja y Rocha se le sumarán los departamentos de Montevideo y Soriano. La segunda medida es la asistencia del Banco República (BROU) a micro, pequeños y medianos productores ganaderos y lecheros afectados por la sequía ubicados en los departamentos de Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José, mediante el producto “Inversión en capital de trabajo”. Ahora, se extiende a los departamentos de Soriano, Flores, Durazno y Treinta y Tres. La tercera medida es que para todas las categorías ovinas y de ganado vacuno declaradas al 30 de junio de 2025, se asiste con los siguientes montos: ✔ 55 dólares por vaca o novillo ✔ 35 dólares por ternero/a y vaquillonas 1 a 2 años ✔ 15 dólares por ovino En el caso de los productores lecheros, la asistencia es de 75 dólares por vaca “al momento del perfeccionamiento del crédito”, indica el texto del MGAP que detalla que esta medida vencerá el próximo 30 de abril de 2027. La cuarta medida es que se extienden las medidas específicas para productores familiares de hasta 100 hectáreas pertenecientes a la Comisión Nacional de Estudio Agronómico de la Tierra (Coneat), en los departamentos de Soriano, Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José, Canelones, Montevideo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha. La quinta medida es la generación de una línea especial para la atención de déficit hídrico del Programa Microcrédito Rural, que estará disponible en los comités de crédito locales. Esta línea consiste en créditos de hasta 100 mil pesos por unidad productiva familiar a una tasa anual de 15% y un plazo de hasta 24 meses para la producción agropecuaria, el reinicio del ciclo productivo, la alimentación de animales y las mejoras de agua para el predio. La sexta medida es que la Dirección General de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Desarrollo pondrán una línea especial denominada Fondos Rotatorios de Alimentación, disponible para organizaciones de productores para brindar un préstamo de hasta mil dólares por productor destinados a la alimentación animal. El plazo del crédito es de 12 meses con una tasa efectiva anual del 3%. La séptima medida consiste en la ampliación de la línea de crédito de República Microfinanzas para el sector ganadero en los departamentos de Soriano, Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José, Canelones, Montevideo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha.