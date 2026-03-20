La petrolera estatal Ancap informó un resultado neto de 72,5 millones de dólares en 2025, impulsado principalmente por el negocio de combustibles y aportes de lubricantes y gas natural. En el balance también se destacaron ganancias por 8,5 millones en empresas vinculadas. El resultado operativo totalizó 60 millones de dólares, explicado en gran medida por el segmento de combustibles que aportó 84 millones. Lubricantes y gas natural contribuyeron con 7 millones, mientras que el segmento Portland registró pérdidas por 31 millones, según el comunicado oficial. Las ventas de combustibles crecieron en 156.000 metros cúbicos en el año: las gasolinas aumentaron 3,7% y el gasoil 1,6%. Además, el mercado bunker mostró un crecimiento significativo del 11% y se incrementaron las ventas a la zona franca, señaló la empresa. En cuanto a la refinería, Ancap procesó 45% más crudo que en 2024, un avance notable pese a una parada forzada por un desperfecto en la boya petrolera que afectó las operaciones entre agosto y octubre. El comunicado no sólo resalta la recuperación en volumen y márgenes del negocio de combustibles, sino que también pone el foco en los costos y la performance de negocios conexos que explican la diferencia entre ganancias consolidadas y resultados por unidad. Ancap destacó su intención de mantener el impulso comercial y las inversiones que permitan sostener el procesamiento y reducir la exposición a riesgos logísticos. La empresa no detalló en el comunicado medidas específicas para revertir el déficit de Portland.