El bono de apoyo económico consiste en el pago de 2.500 pesos que, en esta instancia, está pensado para las familias de los quintiles que se ubican dentro de los contextos más vulnerables. Este año el beneficio se amplía y alcanza a unos 56 mil niños más que en 2025, pertenecientes a escuelas de contextos más vulnerables. Se otorga en marzo porque es el mes en el que “falta un par de championes, una túnica, una mochila, algún útil”, explicó el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani. Para acceder a este beneficio, las familias no deben realizar ningún trámite. “Todos los niños que asisten a esas escuelas tendrán el pago del bono a través del Banco de Previsión Social con las Asignaciones Familiares, y quienes no las perciben, lo cobrarán en las redes de pagos existentes, con la cédula del niño”, explicó Caggiani. Esta última situación comprende a unos 27 mil escolares. Ordenar los centros educativos por nivel de vulnerabilidad es parte del trabajo que realiza la ANEP, organismo que cruza los datos con el Instituto Nacional de Estadística. “Nos parece una buena manera de resolver el escalonamiento de un bono que en 2027 alcanzará a más de 200 mil gurises y, en 2028, será para todos los que concurran a escuelas públicas”, dijo el jerarca. Caggiani afirmó que esta medida es un compromiso del gobierno de Yamandú Orsi respaldada por una resolución del Parlamento con la aprobación de todos los partidos políticos. El presidente de ANEP recordó las medidas que se llevarán adelante a partir del Presupuesto Nacional aprobado por el Poder Legislativo para este período: ✔ Bono de Apoyo Económico, implementado el año pasado para 114 mil escolares y ampliado en 2026 ✔ Duplicar la cobertura de alimentación en educación media básica ✔ Aumento de las Becas Butiá de 14 mil en 2025 hasta las 20 mil durante este año “Son acciones que tienen relación con mirar el problema de la pobreza infantil no solo a partir de la línea de la pobreza sino a partir de la vinculación de esos gurises con la matriz de derechos que tiene que garantizar el Estado”, dijo Caggiani. En este contexto, Caggiani recordó la importancia de asistir a clase, y hacerlo desde marzo. Repasó la acción desplegada en 2025 en conjunto con el Banco de Previsión Social y otras organizaciones para buscar a quienes no estaban concurriendo a los centros educativos. “Por ahí hay alguna cuenta que dice que se precisan 500 millones de dólares para resolver la pobreza infantil en Uruguay, y nosotros en marzo colocamos 50 millones de dólares en las diferentes acciones que tienen que ver con asistir, acompañar y proteger las trayectorias, para que haya más y mejor educación pública”, apuntó. ANEP puso en marcha una página web (https://bono.anep.edu.uy/) para que las familias puedan saber si están comprendidas en este beneficio. Con el objetivo de establecer el modo en que la ANEP transferirá al Banco de Previsión Social los fondos necesarios para el pago de estos bonos especiales, ambas instituciones firmaron un convenio de cooperación. “Si uno ve la letra fría de este convenio, que es una cosa tan fría y administrativa, en realidad se llama 170 mil bonos de apoyo escolar, un beneficio que el año pasado alcanzó a 114 mil niños, niñas y adolescentes de escuelas públicas de contextos vulnerables”, dijo la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo. La jerarca subrayó que este convenio implica una acción para garantizar y una mayor eficiencia en el sector público. “Los organismos nos coordinamos para que las cosas lleguen mejor, en forma proactiva, sin necesidad de trámites y que llegue a quienes lo necesitan”, sostuvo.