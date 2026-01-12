En la publicación, titulada “New product for the world of technology”, aparece un video manipulado con inteligencia artificial donde aparece la ministra Cardona y se invita a invertir en un supuesto programa denominado “Programa de inversión ciudadana UTE 2026”, que no existe.

El MIEM informó que se trata de una estafa y que cada palabra pronunciada por la persona que aparece en el video es falsa, ya que su voz fue alterada mediante un programa de intelifgencia artificial, según uncomunicado oficial.

Desde el ministerio aclararon que este programa de inversión no existe y que esa pieza audiovisual apócrifa busca obtener datos o realizar fraudes utilizando indebidamente la imagen de la secretaria de Estado.

Las autoridades exhortaron a la población a seguir únicamente los canales oficiales de comunicación para conocer las herramientas y programas vigentes, y a denunciar ante la Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior cualquier información sospechosa o tentativa de estafa en línea.