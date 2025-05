Fue a ver "Destino final" por su cumpleaños y se le cayó el techo encima

Una salida de cumpleaños que prometía ser una noche entretenida terminó en un verdadero susto digno de una película de terror. Fiamma Villaverde, una chica de 29 años que el lunes por la noche decidió entrar de forma espontánea al cine junto a su hija y un amigo, terminó herida tras el desprendimiento del techo de una sala del Cinema Ocho, en pleno centro de La Plata.

Un accidente que parece sacado de un guion

El hecho ocurrió el lunes 19 de mayo cerca de las 21 horas en el cine ubicado sobre la calle 8, entre 51 y 53, justo frente a la Legislatura bonaerense.

Fiamma, su hija de 11 años y un amigo decidieron entrar al cine al pasar por la puerta y ver que se proyectaba "Destino Final: Lazos de sangre", parte de la famosa saga donde los personajes intentan escapar de la muerte tras evitar un accidente.

La función acababa de comenzar y la familia se ubicó cerca de las escaleras. Casi al final de la película, un estruendo se mezcló con los efectos del film: un pedazo del techo había caído sobre Fiamma, impactándola en el hombro, la espalda, la rodilla y el tobillo. "Pensamos que era parte de la película, pero enseguida sentí el golpe", relató la víctima.

El bloque que se desprendió del cielo raso pertenecía a la sala 4, según confirmaron medios locales. Afortunadamente, Fiamma no recibió el golpe en la cabeza porque estaba inclinada en su asiento.

Luego del impacto, se dirigió a la boletería a pedir la devolución de la entrada y el cine llamó a una ambulancia. "El encargado me preguntó cómo quería arreglar. Me indigné. ¿Y si le pegaba a mi hija?", expresó con bronca.

Si bien fue asistida por personal del SAME, prefirió ir por sus propios medios al hospital de Berisso, donde le diagnosticaron traumatismos y moretones. En los próximos días deberá realizarse estudios adicionales en la espalda.

Daños físicos y emocionales

Más allá de las lesiones físicas, la joven arrastra secuelas emocionales. Sufre de ataques de pánico y trastornos de ansiedad, y confiesa que hacía años no iba al cine justamente por su incomodidad en lugares con mucha gente.

"Fui porque era mi cumpleaños, y mirá lo que me pasó", lamentó. La mujer, que trabaja como empleada de limpieza en un boliche y es madre de una niña, aún no pudo retomar su rutina laboral. "Me contacté con un abogado. No sé quién se va a hacer cargo de esto, pero no pienso dejarlo pasar", afirmó.

El cine, en silencio

Tras el incidente, algunos asistentes grabaron imágenes del hueco en el techo y los escombros sobre el suelo. Los videos circularon rápidamente en redes sociales y medios locales.

Las primeras versiones apuntan a que las intensas lluvias podrían haber afectado la estructura del techo. Desde el Cinema Ocho, hasta el momento, no emitieron ningún comunicado oficial sobre lo sucedido.