Inclusión y medio ambiente en la agenda portuaria

Bajo el lema "Inclusión y Medio Ambiente, los ejes del futuro portuario", se llevó a cabo en el Centro Municipal de Arte de Avellaneda el 1er Foro de Género y Sustentabilidad del Puerto Dock Sud.

El evento contó con una gran convocatoria y la participación de destacadas figuras del ámbito político provincial y local, empresas y autoridades del sector portuario.

"Como presidenta de un puerto sé que tengo una doble tarea: Al ser mujer, no sólo tengo que gestionar bien, sino también con equidad. Como la inclusión social no distingue géneros, por eso hoy estamos acá trabajando y con el agregado de que hicimos que el Puerto Dock Sud no sea solo un puerto de Avellaneda, sino que hoy esté saliendo al mundo, con una agenda internacional y esto se ve reflejado en los panelistas de muy alto nivel que hoy se presentan", manifestó Carla Monrabal, presidenta del Consorcio Gestión de Puerto Dock Sud (CGPDS), con respecto a la realización del Foro.

El encuentro, que se realizó en conmemoración del 8M, tuvo como objetivo principal analizar y debatir acerca de los desafíos y tendencias en pro de la equidad y el desarrollo sustentable en el sector portuario. En este sentido, se destacaron las políticas de estado que promueven la perspectiva de género e inclusión y el cuidado ambiental.

Entre las participantes, se encontraron figuras destacadas como Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, y Magdalena Sierra, jefa de Gabinete de la Municipalidad de Avellaneda, quienes, junto a Monrabal, expusieron en el primer módulo.

Magdalena Sierra, Estela Díaz y Carla Monrabal.

DESARROLLO

En un segundo módulo se presentaron casos de éxito y perspectivas globales en relación a la equidad de género y el desarrollo sostenible, a cargo de referentes del sector como Ana Rumbeu, directora de Formación de Fundación Valencia Port; Elvia Bustavino, presidenta de Red MAMLa, viceministra de Asuntos Marítimos y Subadministradora de la Autoridad Marítima de Panamá; Guimara Tuñon Guerra, CEO Maritime Policy Bureau de Panamá; Zulma Dinelli, CEO de PR PORTS; y Alfonso Jozami, gerente general de Centro de Navegación, bajo la moderación de Rodolfo Tarraubella, presidente de CIFAL Argentina.

Finalmente, el Foro también contó con la presencia de representantes de empresas que destacaron las buenas prácticas y compromisos en la creación de valor compartido y la incorporación prioritaria de la sostenibilidad en sus agendas.

En este último módulo se manifestaron la secretaria de Mujeres, Género y Diversidades de la Municipalidad de Avellaneda, Natalia Arlandi; la responsable corporativa en Sustentabilidad y líder de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Exolgan, Camila González; la jefa de Desarrollo Social de la terminal Tisur (Perú) y Directora de Responsabilidad Social WISTA Perú, Jacqueline Paredes; la especialista en Compliance & Diversidad, Inclusión y equidad, María Luján Bianchi; la responsable de la Dirección de Género y Diversidad de AYSA, Eugenia Ghiotto; Mónica Casella, en representación de Reciclar y la emprendedora Luma Báez.

Además, hubo un espacio destinado a la muestra de arte de Florencia Di Nardo de DescartArte, y stands de Oficios sin Prejuicios, una iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades de la Nación, de Ecopunto de la Municipalidad de Avellaneda, de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad de Avellaneda y del propio CGPDS.

"Este Foro es un sueño cumplido. Es el reflejo de un camino recorrido desde el día uno en tres años de gestión. Es el reflejo de que los sueños los cumplimos en forma colectiva, que se logran a través de la inclusión.", concluyó Monrabal.