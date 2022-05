Continúa el conflicto por la Vía de navegación Troncal

La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la Argentina (FeMPINRA), liderada por Juan Carlos Schmid, mantuvo una fallida reunión con el Ministerio de Trabajo dentro del marco de la conciliación obligatoria en reclamo por definición del sistema de navegación troncal, luego de la contundente medida de fuerza realizada por la Federación el pasado 21 de abril.

Juan Carlos Schmid

"Sin encontrar un punto de encuentro, se decidió pasar a cuarto intermedio para el próximo lunes 16 de mayo", informaron en un comunicado y advirtieron la posibilidad de profundizar en un plan de lucha. De este modo, manifestaron que continúan en estado de alerta "ante la ausencia de respuestas, por parte de las autoridades competentes. Se evidencia que a la falta de políticas para el sector portuario y fluvio-marítimo, se le adhiere la carencia en la gestión". Además, expresaron que se vive en un "escenario de permanente incertidumbre", puesto que, según el titular de la Federación Juan Carlos Schmid, "acá hay funcionarios que oyen pero no escuchan, que miran pero no ven y que hablan, pero no dicen nada y no resuelven nada", exigiendo que "los funcionarios cumplan con el trabajo para lo que fueron elegidos. De persistir esta actitud nos veremos en la obligación de profundizar nuestro plan de lucha. Un gobierno de naturaleza nacional y popular no puede contar con funcionarios que no gestionan y hacen política de espalda a la clase trabajadora en contra de sus intereses. Esta situación nos conduce a un punto de inflexión y la paciencia se agota", concluyó Schmid, quien también es Secretario General de Dragado y Balizamiento, y Secretario Adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)