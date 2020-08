Peugeot 208: precios y versiones del auto que se lanza esta semana

Llega uno de los días más esperados para el Grupo PSA. A partir de esta semana, la firma francesa lanzará el nuevo Peugeot 208, su gran apuesta para mejorar sus números en la región.

Más largo, más ancho y más bajo que su antecesor, el vehículo fabricado en la planta de El Palomar estará disponible en el proceso de preventa desde el 6 de agosto en sus nuevas siete versiones con precios que varían entre los $1.210.300 y $1.844.000, dependiendo las prestaciones de cada modelo.

Franklin Bendahan, director de Marketing de Peugeot Argentina confió que la nueva actualización del coche será un éxito y aseguró que "el nuevo Peugeot 208 llega al mercado argentino dispuesto a convertirse en la nueva referencia dentro del segmento B, no sólo por su diseño innovador, sino también por ofrecer equipamientos de confort y seguridad que potencian la experiencia de conducción. Este vehículo, "Car of the Year" COTY 2020 en Europa, premio generalmente reservado para vehículos de segmentos superiores, desembarca en nuestro país con producción nacional".

Con una inversión de u$s 320 millones en su parque industrial, el vehículo estará montado sobre la moderna plataforma CMP y ofrecerá la posibilidad de decidir entre dos motores. El primero, denominado EB2, será 1.2L y 3 cilindros, versión que permitirá mayor eficiencia energética. Con un propulsor ecológico que ahorra el 25% en emisiones carbónicas, este motor eroga una potencia de 82 CV y 118 NM de par motor.

En segundo lugar, se encuentra el EC5 de 1.6 VTI de 115 cv con una caja automática de 6 velocidades, vigente en 32 modelos del Grupo PSA alrededor del globo. Más robusto, este modelo apunta a mejorar su performance y obtener mejor respuesta sin exigir el motor.

Por otro lado, suma una nueva evolución del PEUGEOT i-Cockpit® para mejorar la experiencia de manejo, con un cuadro de instrumentos elevado 3D y una gama de funciones de ayuda a la conducción (ADAS) propias de segmentos superiores.

Este nuevo sistema de conducción, en tanto, aporta tecnología al auto. Los avances se aplicarán a la seguridad a través de alertas de riesgo de colisión, freno automático de emergencia, lector de carteles de velocidad, alerta de descanso, Vision Park 180º, mantenimiento de línea del carril activo y adaptación automática del entorno luminoso, entre otras cosas.

Posee además techo panorámico, tablero ofrece una nueva experiencia de lectura con efecto 3D, faros Full LED, recarga inalámbrica de smartphone y pantalla táctil ALL IN ONE.

El nuevo Peugeot 208 estará disponible en siete versiones dentro de las nuevas denominaciones LIKE, ACTIVE, ALLURE y FELINE.

Peugeot 208 LIKE 1.2

Peugeot i-cockpit

ESP

Isofix (2) + Top Tether

Cuatro airbags (frontales y laterales)

Regulador y limitador de velocidad

Pantalla táctil 5”

Aire acondicionado con comando digital

Precio: $1.210.300

Peugeot 208 LIKE 1.6

Equipamiento LIKE 1.2+

Pantalla táctil 7” All in ONE

Mirror Link + 2 USB

Alarma perimétrica

Precio: $1.309.000

Peugeot 208 ACTIVE 1.6

$1.417.000

Peugeot 208 ACTIVE 1.6 tiptronic

Equipamiento LIKE 1.6+

Llantas de aleación de 16”

Faros DRL LED delanteras

Techo panorámico

Cámara de estacionamiento trasero

Precio: $1.527.000

Peugeot 208 ALLURE 1.6

Precio: $1.597.000

Peugeot 208 ALLURE 1.6 tiptronic

Equipamiento ACTIVE 1.6+

i-cockpit 3D

tapizados cuero con alcántara

Recarga inalámbrica de smartphone

Dos airbags cortina

Llantas de aleación de 16” diamantadas

Acceso y arranque manos libres (ADML)

Climatizador automático digital.

Precio: $1.707.000

Peugeot 208 FELINE 1.6 tiptronic

Equipamiento ALLURE 1.6+

ADAS

Pack visibilidad

Visiopark 180

Sensores de estacionamiento trasero

Faros full LED

Alerón trasero

Precio: $1.844.000

Próximamente

En el mes de enero 2021 se completará la gama con la versión francesa GT LINE equipada con el motor EB2 turbo 1.2 Puretch de 1.

Por último, Miguel Ángel Latorre Delgado, director Industrial del Centro de Producción El Palomar del Grupo PSA Argentina, abogó por un modelo de producción nacional con estándares nacionales y señaló que el lanzamiento se trata de "la coronación de un ambicioso proyecto de transformación industrial". "Hemos puesto en este proyecto lo mejor de nosotros: mucho esfuerzo colectivo, una gran suma de inversiones y la dedicación exclusiva de decenas de técnicos e ingenieros", expresó sobre el vehículo que, según la empresa, hace eje sobre la confiabilidad, el confort acústico y térmico, mejor trato del consumo y menor nivel de vibración.

Y cerró: "Hemos logrado un cambio rotundo tanto en el hard como en el soft de la usina; donde el nuevo mindset de los procedimientos es sólo uno de los componentes. No debemos olvidar la enorme cantidad de horas de formación y de capacitaciones específicas que acompañaron todo este proceso de cambio".