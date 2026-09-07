El Consejo Publicitario Argentino (CPA) presenta una nueva edición de CROSSOVER CPA, el encuentro anual sobre comunicación y propósito: un espacio pensado para la industria y para quienes hoy la transforman - agencias, anunciantes, medios, plataformas, empresas, creadores de contenido, referentes tecnológicos y líderes de opinión -, donde se reunirán a reflexionar, debatir e inspirarse sobre el rol de la comunicación frente a los nuevos paradigmas.

Bajo el lema “El nuevo mapa de lo creíble”, el encuentro buscará responder a cómo construir una comunicación legítima, verificable e influyente en una época donde hablar es fácil, creer es difícil e influir ya no ocurre donde creíamos.

“Desde el CPA buscamos que este encuentro sea una oportunidad para hacernos las preguntas necesarias junto a colegas, y repensar nuestro impacto. Queremos explorar de qué manera, desde cada uno de nuestros lugares en la comunicación, logramos que el propósito siga siendo el motor central de lo que hacemos día a día”, señaló Verónica Zampa, Presidenta del Consejo Publicitario Argentino.

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Por su parte, Mariano Pasik, Director del Proyecto Crossover, agregó: “En un momento donde la atención está ultra fragmentada y la confianza es más difícil de conseguir que nunca, desde el CPA impulsamos Crossover para entender dónde se genera hoy el impacto real. No se trata solo de comunicar, sino de construir mensajes auténticos.”

El encuentro se realizará el próximo 9 de septiembre de 9 a 14 hs en el Auditorio Banco Macro, y contará con tres paneles con importantes referentes:

LEGITIMIDAD ¿Quién puede hablar?

El propósito lo define la marca. La legitimidad la otorgan los demás. La pregunta ya no es qué causa abraza una marca, sino quien le dio permiso para estar en esa conversación

Speakers:

PÍA FITTIPALDI, Beauty And Wellbeing Lead , Dove

JOSÉ ANTONIO SCIOLI, Director Observatorio Humanitario, Cruz Roja Argentina

DARO GONZÁLEZ, Chief Creative Officer , VML Argentina

FERNANDO RADAELLI, Owner de Dominio Cultural , Farmacity

Modera: CAROLINA BELZUNCE,Marketing Head, Payway Argentina

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VERACIDAD ¿Qué podemos creer?

Cuánto más automatizada se vuelve la comunicación, más valiosa se vuelve la transparencia. La pregunta ya no es cómo usar la IA para comunicar más, sino que debe seguir siendo humano y creíble.

Speakers:

LAURA ZOMMER, CEO Y Cofundadora , Factchequeado

DIEGO CABOT , Periodista, Diario La Nación

JAZMÍN LLORENTE & ELÍAS IVANOFF , Corresponsales , Buena Data

DARÍO TUROVELZKY, Ejecutivo y líder en transformación, medios, entretenimiento e innovación.

Modera: DIEGO LUQUE, Founder, Camping.

INFLUENCIA ¿Donde se construye la influencia?

La influencia ocurre en sistemas fragmentados y difíciles de medir: comunidades, creadores, plataformas, algoritmos. La pregunta ya no es dónde poner el mensaje, sino cómo se instala una conversación.

Speakers:

FABRICIO BALLARINI, Director del Depto de Ciencias de la Vida , ITBA, Investigador, CONICET

FLORENCIA SAGUIER, Directora Ejecutiva, Fundación La Nación

MAURICIO PINILLA, Digital Lead, Publicis Groupe Argentina

MARÍA BELÉN LUCIUS, Emprendedora y Creadora de contenido

Modera: BELÉN URBANEJA, Estratega De Marca, Reputación E Impacto

Además, CROSSOVER CPA contará con la participación de María Ximena Díaz Alarcón, CEO y Fundadora de Youniversal, y una conversación entre Myriam Mihkelson, Vicepresidenta del CPA, y Adriana Alesina, Directora de la iniciativa, sobre “Parece un juego, pero es una trampa”, la última campaña del CPA para prevenir las apuestas online en adolescentes.

Información general

Evento exclusivo para socios/as e invitados/as.

Actividad gratuita, con inscripción previa.

Fecha: miércoles 9 de septiembre de 2026

Horario: 9 a 14 hs

Lugar: Auditorio Banco Macro - Av. Eduardo Madero 1180, CABA

Para más información e inscripciones: cpa@consejopublicitario.org