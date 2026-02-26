Este jueves 26 de febrero, la cadena nacional de retail ChangoMâs presentó una nueva edición de “La Noche de Mâs Ofertas”, una iniciativa que extiende el horario de atención en sus tiendas de todo el país y activa promociones especiales tanto en sucursales físicas como en su canal digital. La propuesta incluye descuentos, ofertas en formato 2x1 y 3x2, rebajas en la segunda unidad y planes de financiación en múltiples categorías. Las sucursales Híper ChangoMâs, ChangoMâs y Punto Mayorista permanecerán abiertas hasta las 23 horas, con beneficios vigentes desde las 14, y las oportunidades también estuvieron disponibles a través de MâsOnline. Desde la compañía definieron la jornada como una “propuesta única con descuentos, promociones exclusivas, ofertas en 2x1 y precios imperdibles para aprovechar en todas las sucursales ChangoMâs del país y en MâsOnline”. La acción comercial abarca alimentos, bebidas, artículos de limpieza, indumentaria, librería, tecnología, muebles y productos de temporada. 2x1 en todos los jugos refrigerados y en productos seleccionados de perfumería y alimentos para el desayuno. También en ropa interior, medias, shorts y bermudas para niñas, niños y bebés; en cuadros, canastos, cubrecamas, accesorios para la alimentación de bebés y en sets de cinco repasadores de microfibra. 3x2 en vinos, espumantes, cervezas y gaseosas, además de todos los quesos y fiambres feteados y conservas de pescado. 80% de descuento en la segunda unidad en mantecas y bolsas de residuos, así como en galletitas dulces y alfajores, beneficio exclusivo para clientes Mâs Club. 70% de descuento en todas las pastas y en la compra de tapas de empanada y pascualinas de primera marca. 40% de descuento en artículos de limpieza y perfumería seleccionados, y hasta cuatro cuotas sin interés en toda la categoría librería. 25% de descuento en legumbres, granos secos y salsas. 50% de descuento en copas y vasos sueltos, con un 60% exclusivo para socios MâsClub. La jornada también incluye condiciones especiales de financiación en productos de mayor valor. Entre ellas: 12 cuotas sin interés en la compra de todos los Smart TV y aires acondicionados. 60% de descuento y 12 cuotas sin interés en piletas, colchones y sommiers, con un 70% y 12 cuotas sin interés exclusivo para MâsClub. 50% de descuento y 12 cuotas sin interés en sets de living y comedor de jardín, con un 60% y 12 cuotas sin interés para socios. 40% de descuento y 3 cuotas sin interés en toda la categoría juguetería, y 4 cuotas sin interés en mochilas, luncheras y cartucheras. La empresa comunicó que abrió “las puertas de sus sucursales y puso a disposición una amplia selección de productos a precios accesibles para vivir una imperdible Noche de Mâs Ofertas”. Bajo el lema “Llegan las ofertas para desvelarse” y con el hashtag #LaNocheDeMâsOfertas, la cadena reforzó su estrategia comercial con foco en promociones masivas, financiación y beneficios diferenciales para socios de su programa de fidelización.