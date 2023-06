Sub-35: el seleccionado femenino sale a disputar el Mundial de los negocios

El éxito de la selección argentina en Qatar 2022 parece haber quedado lejos. Sin embargo, todavía siguen presentes los ecos de los festejos del último 18 de diciembre. Para seguir con el modo mundialista, El Cronista decidió armar su propio seleccionado femenino sub-35 del mundo de los negocios. Estas mujeres serán claves para jugar el partido que se viene. Un partido en contextos de hiperinflación, de elecciones presidenciales, de incertidumbre y resiliencia. La cancha ha cambiado, eso es cierto. También es cierto que ellas no serían sin sus mentoras, las de más 35, las que las formaron, las entrenaron todo este tiempo, las que las formaron en la "reserva".

Es un hecho que la tasa de actividad de las mujeres en el ámbito del trabajo creció desde 1970, pero también comenzó a estancarse desde los 2000; el Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) lo esclarece en su informe "Mujeres en el mercado de trabajo: una deuda y una oportunidad" donde, además, resaltan el compromiso del país para achicar la brecha de participación laboral en un 2% al 2025.

El último estudio de Grant Thornton sostiene que las empresas deben esforzarse por tener un 40% de mujeres en puestos de liderazgo senior para 2025. En la actualidad, solo el 34% de los puestos directivos están ocupados por mujeres a nivel global; en Argentina el porcentaje se ubica en el 29%.

Un paso previo es la educación universitaria, y ahí sí es donde las mujeres son mayoría. El Ministerio de Educación de la Nación en su informe estadístico Mujeres en el sistema universitario argentino destaca que, en el 2021, al igual que en años anteriores, la participación femenina fue mayor en el total de ingresantes (62,6%); estudiantes (61,2%) y graduadas (63,5%). Esta tendencia de mayoría femenina va en aumento, ya que cada año se inscriben más mujeres que varones. Desde 2012 a 2021, el incremento de nuevas inscriptas a la universidad creció un promedio de 7,2% anual.

1) Ivanna Palmiero

International Communications Manager en Nubank

Palmiero lideró proyectos estratégicos para Nubank, como la IPO en Wall Street

Nubank ha tenido un recorrido increíble en solo 10 años. Comenzó como una startup fintech en Brasil y se ha convertido hoy en la empresa más innovadora de América latina según Fast Company y la sexta institución financiera más grande de la región en número de clientes. "Cuando ingresé a la compañía, teníamos alrededor de 15 millones de clientes. Hoy, poco más de 3 años después, superamos los 80 millones", cuenta Palmierto y destaca: "Haber podido acompañar ese crecimiento acelerado, en un ambiente y una industria extremadamente dinámica, ha sido una experiencia única para mi carrera como profesional del mundo de las comunicaciones ya que me ha dado la oportunidad de aprender todos los días en un ambiente en constante evolución".

Su carrera en Nubank le permitió liderar distintos proyectos estratégicos como la IPO en Nueva York o la apertura de operaciones en nuevos mercados como Colombia y México, así como construir equipos multidisciplinarios en distintos países.

Sobre su aprendizaje de cómo "moverse" en el ámbito empresarial admite que hay dos maneras: "Podés esperar que el contexto te ofrezca las señales para tomar decisiones o, proactivamente, construir ese paso vos misma. En mi experiencia, se genera más impacto cuando se sigue el segundo camino, porque significa que hemos sido capaces de detectar una necesidad del mercado o una empresa, y combinarlo con nuestras fortalezas y deseos".

2) Ailén Remelsky,

Country Manager en GirlUp

Remelsky participa en proyectos sociales desde su adolescencia

Trabajar en una organización junto a mujeres y disidencias que ya son líderes y activistas jóvenes conlleva una coherencia de vida que atraviesa todos los ámbitos de desempeño tanto profesionales como personales. "Estoy en continuo aprendizaje y deconstrucción, siempre desde una escucha activa, cercana y empática", comenta Remelsky y agrega: "Participo en proyectos sociales desde mi adolescencia, y siempre tuve una mirada muy holística sobre lo que se hacía. No me conformaba con organizar una actividad que empieza y termina. Para mí, la importancia residía en entender cómo esa acción podía ser semilla para algo más grande, más estructura".

Hubo tres hitos que, sin duda, marcaron su carrera. El primero ocurrió cuando se animó a pensarse por fuera de su título de grado y organizó un proyecto social sobre los derechos socioeconómicos en la industria textil. El segundo, mientras ya trabajaba en el tercer sector, fue pasar de diseñar estrategias locales a pensar proyectos de mayor tamaño con impacto multi-provincial. Y por último, en 2020, ganar la beca Chevening e irse al extranjero a perfeccionarse académicamente en Derechos Humanos, Cultura y Justicia Social.

3) Carla Paparella,

coordinadora de Educación de CIPPEC

Paperella es una impulsora del sistema de alerta temprana para detectar casos de desersión escolar

Carla Paparella es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Andrés. Trabajó en Anses en la Dirección de Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud y en Conectar Igualdad.

Dentro de Cippec es una de las impulsoras de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) para prevenir la exclusión escolar en el nivel secundario que, por primera vez, se está implementando en nuestro país. En la Argentina, cada año cerca de 180.000 jóvenes se van del secundario. El SAT recoge datos para que equipos directivos y docentes de las escuelas secundarias realicen un acompañamiento personalizado de las trayectorias escolares e intervengan temprana y oportunamente en situaciones de riesgo de abandono escolar.

"Es fundamental que los jóvenes ingresen al nivel secundario y se gradúen incorporando aprendizajes significativos que faciliten su transición hacia la vida adulta. También impulsamos la articulación de la escuela secundaria con el mundo del trabajo, incorporando y profundizando los contenidos vinculados con el mundo del trabajo dentro de las materias existentes", explica Carla.

4) Paula Monticelli,

Co-founder de CryptoMate

Monticelli creó su propia startup basada en la blockchain

La startup que fundó Monticelli potencia a las empresas en la economía cripto. En la compañía se desarrollan distintas API que permiten realizar transacciones a escala global con facilidad. De esa manera, cualquier empresa se puede insertar de manera sencilla en la criptoeconomía y llevar su producto al mundo blockchain.

"Ser mujer, joven y emprendedora, me enorgullece y también me llena de emoción y responsabilidad de inspirar y amplificar a otras mujeres y varones en este camino", confiesa.

Monticelli ocupa un espacio en el que la mayoría suelen ser hombres. Una industria donde la matemática habla por sí sola: en un grupo de 10 emprendedores, suele haber sólo una mujer. "Mi mejor batalla fue desligarme del síndrome de la impostora. Tenía muchísima experiencia y focalicé en mejorar la confianza en mis habilidades. Nunca dejé que mis dudas afecten mi trabajo. Todo lo contrario, al ser mujer empecé a ver el valor agregado de ver las cosas de un modo diferente. Esa diferencia de visión genera la tendencia a descartarnos rápidamente, y acá fue importante tener confianza en mis habilidades", destaca.

5) Martina Acquani,

Growth Manager en Worksible

Acquani emigró a España, donde fundó una startup que contacta a freelancers con empresas

Desde España esta mujer argentina representa al país en una startup que conecta talento freelance con empresas para lograr desarrollar sus proyectos. Emigró al continente europeo y allí encontró oportunidades para crecer, aun habiendo empezar de cero y sin conocer a nadie allí. "No me siento diferente que cinco años atrás, cuando empecé a trabajar en el mundo empresarial. Siempre me gustó tomar decisiones y siempre tuve la confianza necesaria para hacerlo, incluso cuando no ocupaba puestos de liderazgo. Creo que esta confianza y mi constante curiosidad por aprender nuevas técnicas y habilidades son las que me permitieron llegar a mi posición actual", reflexiona.

La realidad es que admite que no siempre supo cómo tomar las mejores decisiones y ahí es cuando entran las estrellas de su carrera: mentoras y mentores. "Creo que es fundamental tomar decisiones con mente fría y estratégica, incluso cuando las emociones están presentes", agrega.

6) Macarena Rodríguez,

emprendedora y creadora de By Rodríguez

En algún momento caminaba por el barrio porteño de Once en busca de tachas, adornaba sus propias camperas. Siempre le gustó la moda y siempre se sintió cómoda en ese espacio. Lo que no se imaginó es que, esa pasión por la indumentaria se convertiría en un negocio sólido que se sustenta de una comunidad de mujeres jóvenes que buscar imitar su estilo propio.

"Doy en las redes un mensaje muy claro sobre sacarse el tabú de qué tal o cual prenda es para tal edad, o para un tipo de cuerpo, para una ocasión. La moda es una forma de expresión, y nuestras prendas son una forma de decir ¡acá estoy!, acentúa Rodríguez y resalta que "uno de los mensajes que me mandan con más frecuencia y realmente me halaga es que, a pesar de las superproducciones fotográficas que hacemos con modelos profesionales para el catálogo de marca, mi comunidad me pide que haga yo misma videos mostrando looks porque ‘es como ver a una amiga mostrando que ponerse'".

Hace cinco años dejó su trabajo en relación de dependencia para arriesgarse a caminar sobre arenas movedizas. Su sueño era "tener un tallercito y ser diez poniendo tachas". Hace tres que tiene su taller propio y, no sólo pone tachas sino también implementa otras técnicas.

7) Tais Gadea Lara,

periodista especializada en cambio climático y creadora del Club Climático

Gadea Lara fue entrenada por el exvicepresidente de los Estados Unidos Al Gore

Con más de 10.000 seguidores en Instagram es, definitivamente, la influencer del cambio climático en Argentina. Gadea Lara es Climate Reality Leader, entrenada por el exvicepresidente de Estados Unidos y activista ambiental Al Gore.

En su experiencia, mientras estudiaba en la universidad, veía a otras mujeres que dedicaban su labor al cuidado del ambiente, que comunicaban sobre temas distintos de la agenda cotidiana; eso la insipiró a entender que, también, había un lugar posible para ella. Siempre cita a la oceanógrafa Melania Guerra: "Cuantas más sillas estén ocupadas por mujeres, más la sociedad se acostumbrará a que su contribución científica es igual de valiosa que la de los hombres". Allí está su inspiración en ser referencia y poder influir, además de ayudar a que más mujeres también "puedan sentarse".

"Siempre busco el balance de género en las fuentes que uso para cada artículo y newsletter. Además, consulto cómo están conformados los paneles a los que me invitan a moderar, y doy las sugerencias que sean necesarias", destaca Gadea Lara.

Uno de los momentos claves en su carrera profesional remite a haber obtenido la beca United Nations Reham Al-Farra Fellowship. "Me permitió cubrir las semanas clave de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York -algo que continúo haciendo cada septiembre- y, además, me dio las herramientas, las conversaciones con expertos, los cafés con personas increíbles para conocer cómo funciona -con todo lo bueno y todo lo malo- la organización internacional. Esa base de conocimiento sigue siendo fundamental para mis coberturas de los distintos procesos de Naciones Unidas".

8) Luz Borchardt,

Co-Founder & Chief Growth Officer en Henry

Borchardt fundó la academia online de tecnología Henry

Motivada, con energía y ganas de ver a cada vez más mujeres liderando proyectos, emprendiendo y conquistando lugares, así vive Borchardt. "Tengo la suerte de poder ver, todos los días en Henry, como cada vez más mujeres eligen superar sesgos, enfrentar miedos o trabas e, incluso, desafiar la frustración para trabajar y desarrollarse en tecnología", comenta.

Henry es la primera academia online de tecnología de América latina que invierte en la educación de las personas. Tienen la misión de acelerar la transición hacia la igualdad social conectando a personas con empleos bien remunerados. Borchardt es una de las fundadoras de esta startup que nació para dar oportunidades a personas con determinación, disciplina y ambición de tener éxito en el mundo de la tecnología.

"Estoy convencida que la educación es uno de los grandes canales para generar una sociedad con más oportunidades. Este impacto social fue muy motivador. Me apasiona mejorar el mundo que nos rodea y creo que la tecnología es uno de los vehículos más relevantes que tenemos hoy para hacerlo", enfatiza.

Su camino empezó de chica, con una visión muy clara sobre la necesidad de emprender y generar impacto social. En su familia siempre se promovieron e inculcaron valores como el esfuerzo, el trabajo, el ganarse las cosas. El compromiso y querer progresar y superarse.

9) Maria José del Boca,

gerente de Producto en BYMA

La carrera de Del Boca se disparó cuando unió las finanzas con la tecnología

María José del Boca se graduó como contadora de la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con una maestría en Finanzas de la Universidad de San Andrés. Su recorrido en BYMA comenzó en 2019 como analista de productos, luego fue desempeñándose en distintas posiciones de liderazgo, hasta alcanzar la gerencia de producto de BYMA. Se mudó de Córdoba a Buenos Aires para ir más allá del "debe y el haber" del mundo contable.

"Quienes somos del interior sabemos que, hasta hace unos años, el desarrollo en el mundo de finanzas de daba de manera más acelerada en Buenos Aires. Mudarme fue un cambio enorme. Cuando decidí estudiar finanzas y dedicarme a esto en Buenos Aires ingresé en BYMA y, en menos de 3 días estaba iniciando una nueva vida lejos de mi lugar natal. El proceso fue muy vertiginoso y desafiante", cuenta Del Boca.

Su carrera se disparó cuando logró unir el mundo de las finanzas con el de la tecnología. Ahora, los avances tecnológicos se transformaron en su pasión, estar al día con las últimas innovaciones la inspira, la motiva.

"Quisiera aconsejar que hay que animarse a buscar lo que realmente nos gusta y no desistir en eso. Animarse a probar, a intentar, asumir la posibilidad de que tengas que cambiar el rumbo. Creo que la valentía, la fuerza y las ganas de aprender constantemente son importantes para esa búsqueda", subraya.

10) Angelina Vigliocco,

Co-Founder & COO de Worknmates

Vigliocco logró destacarse en un sector dominados por hombres

Su experiencia viene de startups, y la suya no fue la primera en la que tuvo un rol clave. Estar dentro de "la cocina" del proyecto de otra persona fue lo que desató su hambre por el mundo emprendedor, además de buscar su propio crecimiento.

"Desde el comienzo de mi camino como emprendedora, me di cuenta de que el mundo de la tecnología estaba predominantemente dominado por hombres. Sin embargo, a medida que avanzaba, me encontré con personas que reconocían y valoraban mi talento y capacidad, independientemente de mi género. Estas personas se convirtieron en mis mentores, colaboradores y aliados, y su apoyo fue fundamental para impulsar mi trayectoria", explica Vigliocco

Fundó Worknmates, un mercado B2B para trabajadores remotos donde puede elegir en qué CoWork trabajar. Las empresas pueden establecer un presupuesto máximo por empleado y pagar a fin de mes solo por lo que utilizó su talento. Ya tienen operaciones con más de 2500 co-workings en más de 25 países de todo el mundo, además de un mercado para comprar artículos de oficina e incluir comidas en la experiencia.

Desde su fundación en 2021 cerró ronda de inversión presemilla por más de u$s 1 millón. La ronda fue liderada por 500 Startups, una de las aceleradoras más grandes en el mundo, y por fondos de Sillicon Valley como Plug&Play y Graphene Ventures, adicionalmente se sumaron fondos de Europa y de la región como Oak Century Capital, Newtopia y Enlaces (Red de Ángeles Inversionistas).

11) Juana García,

estudiante argentina becada en University of Connecticut y miembro de la Society of Women Engineers

Con apenas 18 años, García ya se destaca en el mundo de la ingeniería

Tiene tan solo 18 años y representa al país en una de las mejores universidades de Estados Unidos. No solo ganó la beca al mérito de la universidad, sino que también le otorgaron la beca deportiva por ser una gran jugadora de hockey.

"Mi mamá me crio para estar muy orgullosa de mis orígenes y yo amo Argentina. No tengo más palabras, me encanta mi país. Siempre que puedo volver acá, lo hago. Siento mucho orgullo de mi nacionalidad y me pone muy contenta cada vez que me preguntan de dónde soy", explica García que se emociona cada vez que escucha su nombre y su país en el megáfono cuando anuncian la formación del equipo de Hockey de la Universidad.

Nunca vio como un obstáculo ser mujer en su ámbito de estudio, aunque sabe la realidad y la ve todos los días. Eligió ser ingeniera desde muy chica y se empeña por demostrar que las mujeres están igual de capacitadas para ejercer cualquier cargo jerárquico del mundo.

"Cuando comencé a investigar sobre ingeniería había buscado para ser ingeniería en petróleo. Todos se rieron. Obviamente que el prejuicio venía, no solo porque era una carrera difícil, sino también porque era mujer porque, la realidad, es que es una carrera que hoy esta mas vinculada con el hombre a nivel social. Eso nunca me detuvo. Y, aunque elegí otro tipo de Ingeniería como la industrial, fue porque quería algo más relacionado a esta temática, no porque no me sentía capaz de hacerlo", subraya.

Hoy, es una de las seis mujeres en una clase de 26 en una de las mejores universidades de Norteamérica.