Reclamo gremial: son 300 los vuelos afectados, qué opciones se les ofrecen a los pasajeros

En el marco del reclamo por la media sanción que tuvo la Ley de Bases en el Congreso, los gremios aeronáuticos realizaron 'asambleas informativas' en Aeroparque y Ezeiza, lo que provocó la reprogramación de más de 20 vuelos que estaban planeados para la mañana del lunes. Para lo que resta de la jornada, hay más de 300 vuelos programados que podrían registrar demoras.

En el sector explican que el número de operaciones afectadas dependerá de los horarios en los que paren los gremios que se pliegan. Se sumaron la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación de Técnicos Aeronáuticos (APTA), la Unión de Personal Superior (UPSA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).

Estos, nuclean a trabajadores que realizan tareas terrestres y dan servicios de rampa, al igual que maleteros y controladores. Así, aunque las asambleas no impedirán la guía terrestre de aterrizajes y despegues de aviones, sí está afectado el servicio de descarga de equipaje.

"Queremos informar a los trabajadores y a la sociedad lo nefasto de esta Ley de Bases que tuvo media sanción de la Cámara de Diputados. Y cuestionamos la denominada Política de Cielos Abiertos que está implementando el gobierno, porque son un atentado con la soberanía nacional", dijo durante la asamblea de los trabajadores, Pablo Biró, titular de APLA.



Vuelos afectados

Aerolíneas Argentinas tiene previstos 300 vuelos para este lunes entre partidas y despegues de su red doméstica, regional e internacional desde todos los aeropuertos argentinos. A pesar de que fuentes de la compañía aseguraron que "no habrá ninguna cancelación", admitieron que, por las asambleas y las demoras que se produjeron durante la mañana, podrían registrarse demoras en la jornada de la tarde.



Por su parte, la low cost JetSmart no registró inconvenientes hasta el momento, a pesar de que sus servicios de rampa están en manos de Intercargo. En cambio, Flybondi, no utiliza el servicio de Intercargo, por lo que no prevén tener cancelaciones o reprogramaciones.