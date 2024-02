Por la invasión de mosquitos se duplicó la demanda de fumigadores: cuánto sale combatirlos

Están por todos lados y nada parece detenerlos. Los mosquitos se convirtieron en la principal molestia de los porteños en la última semana. Por eso no sorprende que la demanda de fumigaciones se haya duplicado en sólo cinco días . Claro que los precios también tuvieron un fuerte incremento: en un mes y medio subieron más de un 50% y en los últimos tres meses llegaron a duplicar su valor.

Lo cierto es que en el mundo de las fumigaciones los mosquitos son uno de los insectos más difícil de combatir. Por eso en la industria aseguran que, en verano suelen hacer, en promedio, una fumigación por semana. Sin embargo, en estos días esos números crecieron exponencialmente: "Hoy no damos abasto estamos, en promedio, entre dos y tres fumigaciones por día" , coincidieron todos los fumigadores consultados.

"Esta semana tuvimos el doble de demanda que una semana convencional de verano. Los trabajos más demandados fueron en clubes, quintas o casas con espacios verdes amplios", explicó Leonardo García, dueño de Gamma Compañía Fumigadora que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano.

"No se combate el mosquito en un solo día. En la Ciudad de Buenos Aires fumigamos un patio, pero si el vecino no lo hace no sirve de nada, a las 48 horas volvés a tener el insecto. Por eso, tuvimos boom de demanda, pero concreciones menos, porque aconsejamos con sinceridad a los clientes", reconoció el especialista.

La demanda estuvo concentrada sobre todo en espacios al aire libre y con gran cantidad de metros con verde . "Tuvimos clientes que tenían eventos puntuales en espacios al aire libre y contrataron el servicio. En esos casos para una noche es muy eficaz", explicó García.

"Estamos, en un promedio, de dos fumigaciones por día. Ese número suele ser de uno por semana. Lo que tratamos es de que el cliente entienda que no se elimina el problema, pero se controla la plaga. Hay que hacer más de una fumigación y sostenerlo en el tiempo", explicaron desde Fumi-Line fumigaciones que trabaja en la zona de CABA.



Los mosquitos y el aumento de casos de dengue hizo crecer el negocio

Los productos para fumigar también tuvieron una fuerte alza en las ventas. "En la zona AMBA y en el Litoral las ventas se duplicaron", explicó Sergio Angiulli, presidente de la Cámara Argentina de Ferreterías y Afines (CAFA).



"Son productos que están en dólares . Aumentan casi todos los días. Aunque por el aumento de la demanda también tuvieron un incremento extra: registramos un alza del 50% de enero a hoy", explicó una fuente del sector que comercializa estos productos tanto por venta mayorista como minorista.

Cuánto sale fumigar

Los precios varían según el espacio que se quiera fumigar. En lugares grandes al aire libre es necesario hacer la fumigación con máquinas a motor. En estos casos el valor promedio es de $ 100.000.

En el caso de espacios más reducidos, como el patio de una casa, en donde se pulveriza de forma manual el presupuesto promedio es de $ 30.000.

Aunque, en ambos casos, no se elimina la plaga, simplemente se reduce la cantidad de mosquitos.

Los productos, para quienes quieran hacerlo de forma independiente, tampoco son baratos. "Un insecticida tiene un precio de $ 50.000. Son 100 litros y dura para un mes de fumigación. Es recomendable hacerlo una vez por semana en jardines grandes", explicaron desde la Casa del Fumigador que vende este tipo de artículos.

Los precios de los productos tuvieron fuertes aumentos en noviembre y diciembre, sobre todo este último mes por el alza del dólar. Claro, que ante la fuerte demanda llegaron a duplicar sus valores en solo tres meses.

Sucede que, ante la fuerte ola de casos de dengue, muchos clientes recurren a este servicio para reducir las posibilidad de ser picados. "Esto ocurrió la semana pasada en espacios de piletas", dijo García.