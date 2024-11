Pampa Energía invertirá u$s 1500 millones en su nuevo gran negocio de Vaca Muerta

Pampa Energía invertirá u$s 1500 millones en Vaca Muerta para desarrollar sus reservas de petróleo no convencional, el otro gran negocio que tiene el grupo que lidera Marcelo Mindlin en esa formación, donde es uno de los mayores productores de gas.

En el anuncio de resultados de su tercer trimestre, Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, destacó el avance en el desarrollo de shale oil en Rincón de Aranda, yacimiento del que el grupo pasó a ser dueño del 100% el año pasado, tras un intercambio de activos con su socio en ese bloque, la francesa TotalEnergies.

" Tenemos planificada una inversión de u$s 700 millones en Rincón de Aranda para 2025 y planificamos alcanzar los u$s 1500 millones hasta 2027. Nuestro objetivo es multiplicar por 10 nuestra producción de petróleo y llegar a 50.000 barriles por día ", les anticipó Mariani a sus inversores.

En el tercer trimestre de 2024, Pampa tuvo ingresos por u$s 540 millones, con un resultado neto de u$s 146 millones. Un año antes, las cifras fueron u$s 475 millones y u$s 153 millones, respectivamente. En nueve meses de este año, acumuló una facturación de u$s 1441 millones, por encima de los u$s 1370 millones de un año antes, y el ejercicio finalizó con un beneficio de u$s 513 millones (u$s 458 millones de enero a septiembre de 2023).

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía.

Respecto a la producción de gas, Mariani dijo: " Durante el tercer trimestre, alcanzamos un promedio de 14 millones de metros cúbicos (m3) por día, lo que significa un 8% más en comparación al mismo trimestre del año pasado ".

En el segmento eléctrico, Pampa también aumentó su generación en un 19%, a pesar de la reducción del 3% en la generación eléctrica nacional.

Por último, la compañía informó que continúa fortaleciendo su situación patrimonial, logrando una deuda neta de u$s 539 millones, el nivel más bajo en los últimos ocho años, con un ratio neto de 0,8x.