Motos súper premium: crecen las ventas de modelos que cuestan hasta u$s 160.000

En un mercado de motos que parece haber alcanzado su piso de caída acumulada de hasta 30% en el arranque del año, el sector tiene un nicho exclusivo de marcas súper premium que lejos de acompañar la tendencia general se mueven al alza con valores en dólares de hasta seis cifras.

Se trata de modelos de marcas como Harley Davidson , Triumph , Ducati, BMW, Honda o Kawasaki que se venden pocas unidades durante el año, que pueden valer hasta los u$s 160.000, que generalmente se ingresan al país a pedido y que en la actualidad representan el 0,5% del mercado.

En líneas generales, las marcas explican de manera casi coincidente que se trata de clientes especiales que no buscan cualquier moto, saben cuál es la marca y el modelo que quieren más allá del precio y generalmente tienen una fidelidad como usuarios.

Lino Stefanuto, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Motos (Cafam), explicó que el segmento premium de más de 600cc, representan del 4% al 5% de los patentamientos con precios que no bajan de los u$s 7000, pero existe un escalón en la punta de esa pirámide de unidades que arrancan en los u$s 20.000 y son apenas el 0,5% de las ventas totales.

"Son motos que se pueden vender de una o dos unidades al año en algunos casos, que se ingresan al país por pedido y que están afectadas por un volumen de impuestos superior al 70%", explicó el directivo.

Seis cifras en dólares

Federico Luchessi, gerente de Harley-Davidson Argentina, explicó que la marca ofrece en el país la gama completa que se puede conseguir en cualquier parte del mundo y que en precios se extienden desde los u$s 58.000 de laStreet Bob 114 a los u$s 160.000 de la CVO Street Glide Whiskey Neat, el dos ruedas más selecto y más caro de la Argentina.

A pesar del contexto económico, Luchessi aseguró que para este tipo de motos "hay demanda que, obviamente es reducida y para poca gente, pero que fluye en tanto se permite la importación", y el mercado podría ser más demandante si no fuera por el peso de los impuestos que pueden alcanzar hasta el 70% de la unidad.

"En 2023 vendimos 50 unidades de Harley y para este año la proyección es alcanzar los 80 patentamientos, un crecimiento que se explica por un escenario más optimista y de visibilidad del mercado, que podría ser mucho más dinámico "en tanto se supere la montaña de impuestos".

Otra de las marcas de culto creciente en la Argentina es Triumph, cuyo lanzamiento en volumen más importante se realizó en 2023 con el modelo Tiger 900 Aragon Edition, a la que le siguieron las Street Triple 765 y la Speed Triple 1200 RR.

El tope de gama para la marca es la Tiger 1200 que arranca según versiones en los u$s 49.000, y a la que le seguirán varios lanzamientos hasta fines de año, lo que marca le dinámica del segmento.

María Gabriela Massari, Gerente de Comunicación Corporativa de Grupo Corven que representa a Triumph en el país, expresó que "las motos premium pertenecen a un público selecto que tiene una preferencia por este tipo de vehículos. Al ser una audiencia reducida, estos modelos pueden ser adquiridos ya sea por pedido, o en base al stock que la marca elegida por el usuario posea".

"Más allá de la crisis que atraviesa el país, este mercado ha venido en franco crecimiento y confiamos en que lo seguirá haciendo, por eso es muy importante contar con una amplia gama de productos disponible" agregó.

La Harley Davidson CVO Street Glide Whiskey Neat w/ Raven Metallic, el modelo más caro de la Argentina

Las marcas japonesas

Alejandro Módica, Gerente Comercial de la División Motocicletas de Honda Motor de Argentina, destacó que en este segmento FUN alta gama "hay una oportunidad enorme de seguir expandiendo el negocio con más modelos y mayor volumen también".

"Si bien las condiciones de contexto influyen -como los impuestos; para poder mantener un precio acorde al mercado-; la marca está trabajando para acelerar el proceso para robustecer la oferta y este año habrá grandes novedades", adelantó.

Los modelos disponibles de Honda en el extremo superior de la marca son la CB500X a u$s 17.000; NC 750X a u$s 19.800; CB 750 Hornet a u$s 21.500; la CBR 1000RR-R a u$s 56.200 y la CBR 1000RR-R SP a u$s 58.100OFF/MX.

Por su parte, Kawasaki acaba de presentar en el país la sofisticada y súper deportiva familia Kawasaki H2 con los modelos Z H2 de u$s 45.000, Nija H2 de u$s 89.050 y Ninja H2 SX SE de u$s 65.800 que se destacan por su tecnología, innovación, equipamiento y alto rendimiento.

la nueva gama de modelos que BMW acaba de presentar con valores de hasta u$s 51.900

"Los nuevos modelos desembarcan en el país para ser las motocicletas de alta gama de calle más potentes y rápidas del panorama actual a nivel mundial que garantizan la experiencia de conducción", resaltó Matías Ríos Gerente de Negocio de Kawasaki Argentina.

Desde Alemania, BMW acaba de lanzar también en el mercado local las nuevas BMW F 900 GS, BMW F 900 GS Adventure y BMW F 800 GS, que renuevan la familia GS tras el arribo de la BMW R 1300 GS, y que se ofrecen al público desde u$s 32.900 hasta los u$s 51.900.

"Con el arribo de estos tres modelos, la renovada gama GS vuelve a tomar fuerza en el mercado local con opciones bien diferenciadas para cada cliente y con una renovación muy completa del segmento Adventure en Argentina que permiten descubrir el mundo BMW", dijo Gabriel Costa, responsable de BMW Motorrad Argentina.