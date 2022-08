Mostaza abrió 10 locales y avanza en su plan de u$s 30 millones, a qué lugares apuesta

Mostaza inauguró 10 nuevas sucursales en distintos puntos del país en lo que va de 2022 , como parte de su plan de inversión de u$s 30 millones que contempla la apertura de 70 locales en dos años. Con otros 30 en obra, la cadena de comida rápida buscará cumplir su objetivo sumar otras 20 aperturas este año.

Para ello, Mostaza planea profundizar su plan de expansión en el interior a través de franquicias y así dar batalla para liderar el mercado que tiene como jugadores a dos gigantes mundiales: McDonald´s y Burger King.

Los 10 nuevos locales generaron 500 puesto de trabajo . Se espera que el plan a dos años de trabajo a unos 3000 jóvenes.

Mostaza Apuesta a LOS PEDIDOS DESDE EL AUTO

Según señala la empresa, aumentaron significativamente los pedidos desde el auto, modalidad que se vio impulsada por su modelo de negocio: Mostaza All In One, que engloba en un mismo formato los servicios de delivery, take away, consumo outdoor e indoor, compra por app, terminales de autogestión para pedidos sin contacto y, siguiendo las tendencias de consumo, AutoMostaza, que experimentó un incremento en su tráfico de un 30% respecto del año anterior y que ya representa el 12% de la facturación de la cadena.

El nuevo local de Mostaza en San Rafael, Mendoza

Por eso, la cadena abrió tres locales con el formato Drive Thru . Los nuevos locales de San Rafael, Mendoza, con el quinto local de la cadena en la provincia- así como también los de San Martín y Olavarría tiene el modelo Mostaza All In One.

Aperturas EN EL INTERIOR

La cadena de comida rápida ahora busca expandirse en el interior y varias de sus apertura de este año fueron en las provincias: en Rosario abrió dos nuevos locales, uno a la vía pública y otro en el Shopping Portal Rosario. También inauguró el quinto local en Orán, Salta, y el segundo local en Comodoro Rivadavia, como parte de busca un mayor posicionamiento en la Patagonia.

A estas se sumaron los cortes de cinta en Aeroparque, Unicenter -con un nuevo local de 140m2- y Villa Crespo -Juan B. Justo y Corrientes-.

"Seguimos avanzando a paso firme con nuestro plan de expansión, llegando a cada vez más ciudades. Nuestro modelo de negocios nos permite ofrecer opciones más flexibles, actuales y de alto rendimiento en el corto plazo , lo que nos pone en una posición de fortaleza y nos acerca cada vez más a nuestro objetivo de liderar el mercado argentino del fast food ", señaló Christian Galdeano, CEO de Mostaza.

APERTURAS que vienen

Respecto a sus próximos pasos, la cadena abrirá al menos 20 sucursales más este año. Con este ritmo de aperturas, sumadas a las 35 previstas para 2023.

La compañía, además renovó su imagen de marca que busca el protagonismo de la M Mayúscula en su logo y que refuerza en su claim: "hamburguesas con M Mayúscula".