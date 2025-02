Más incertidumbre para Nissan: podría caerse la fusión con Honda

Mientras crecen los rumores de que Nissan planea dejar de producir la pickup Frontier en la Argentina, la compañía acumula problemas en el mundo que agregan incertidumbre al panorama local. Es que la firma está a punto de suspender las negociaciones de fusión con su rival Honda y abandonar un acuerdo de más de u$s 60.000 millones que habría dado lugar a la creación del tercer fabricante mundial de automóviles. La noticia plantea interrogantes sobre cómo logrará la compañía con sede en Yokohama dar un giro a su situación financiera por sí sola .

Las conversaciones se complicaron por las crecientes diferencias entre los dos fabricantes de automóviles japoneses, según dijeron a la agencia Reuters dos personas familiarizadas con el asunto, que declinaron ser mencionadas.

La noticia suscitará nuevos interrogantes sobre cómo Nissan, que se encuentra inmersa en un plan de reestructuración y pretende recortar 9000 empleados y el 20% de su capacidad mundial, podrá superar su última crisis sin ayuda externa.

Honda, el segundo fabricante de automóviles de Japón por detrás de Toyota, abre nueva pestaña, y Nissan, el tercero, habían anunciado en diciembre que estaban en conversaciones para crear el tercer mayor fabricante de automóviles del mundo por ventas. De esta manera ambas compañías buscaban reforzarse en una industria que se enfrenta a una gran amenaza de la china BYD y otros fabricantes de vehículos eléctricos.

De igual a igual

Tras el anuncio de las negociaciones, se supo que Nissan quería suspender las conversaciones después de que Honda sondeara la posibilidad de convertirla en una filial. Nissan se opuso porque se trataba de una desviación de lo que originalmente se había planteado como una fusión entre iguales, según una fuente.

Nissan y Honda afirmaron en sendos comunicados que el informe de Nikkei no se basaba en la información anunciada por las empresas y que pretendían ultimar una decisión a mediados de febrero y anunciarla en ese momento. Honda, cuyo valor de mercado de unos u$s 51.900 millones es más de cinco veces mayor que el de Nissan (u$s 9400 millones), estaba cada vez más preocupada por el progreso de su rival más pequeño en el plan de cambio de rumbo, dijo una segunda fuente.

Nissan atraviesa un proceso de reestructuración y prevé recortar 9000 empleos

"Los inversores pueden preocuparse por el futuro y el cambio de rumbo de Nissan", dijo el analista de Morningstar Vincent Sun, y agregó: «Nissan también tiene una mayor exposición al riesgo de los aranceles entre Estados Unidos y México que Honda y Toyota».

Nissan se ha visto más afectada que algunos rivales por el cambio a los vehículos eléctricos, ya que nunca se ha recuperado del todo tras años de crisis provocada por la detención y destitución en 2018 del expresidente Carlos Ghosn.

La pelea por el control

«La noticia que dice que Nissan no quería ser una filial de Honda parece resaltar que el control era un tema polémico. Sin poder tener el control, Honda parece alejarse», dijo Christopher Richter, analista de automóviles de Japón.

Renault, socio de Nissan desde hace muchos años, ha declarado que en principio estaría abierto a la fusión. El fabricante de automóviles posee el 36% de Nissan, incluido el 18,7% a través de un fideicomiso francés.

Nissan y Honda habían dicho inicialmente que planeaban decidir la dirección de la integración a finales de enero, pero esto se retrasó hasta mediados de febrero.

El mes pasado, algunas fuentes dijeron a Reuters que Mitsubishi Motors, el socio más pequeño de Nissan en la alianza, que había considerado unirse a la fusión, podría no hacerlo.