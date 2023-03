Johnson & Johnson se suma como inversor a un emprendimiento argentino

El emprendimiento argentino Mamotest, la primera red de telemamografía de América latina que permite diagnosticar cáncer de mama de forma temprana, obtuvo financiamiento por u$s 3,3 millones. Usará la inversión para seguir creciendo en pos de combatir al tumor maligno más diagnosticado del mundo y la principal causa de muerte de las mujeres.

La iniciativa levantó el capital en una ronda Pre Series A liderada por Johnson & Johnson Impact Ventures (J&J Impact Ventures), un fondo de impacto que forma parte de la fundación de la multinacional Johnson & Johnson.

El trabajo de Mamotest para diagnosticar a tiempo cáncer de mama

También participaron otros venture capital, como VC Sonen Capital y Sky High; y compañías que apostaron anteriormente por el proyecto, como Banco Comafi y la farmacéutica Merck Sharp and Dohme (MSD), el principal aportante en la anterior ronda que cerró por u$s 1 millón la start-up en 2021. La inversión acumulada ya alcanza los u$s 5 millones.

El argentino Guillermo Pepe fundó Mamotest en 2013, luego de estudiar un curso de medicina exponencial en Singularity University, universidad en Silicon Valley. El economista de la Universidad Bocconi (Milán) y ahora emprendedor se propuso generar una revolución en el sistema de salud para evolucionar de uno que se dedica a curar pacientes a uno que procure mantenerlos sanos.

La start-up nació como una organización de impacto social para brindar diagnósticos accesibles y de alta calidad en lugares desatendidos de la Argentina, con el objetivo de ofrecer acompañamiento oncológico y disminuir los fallecimientos por esta enfermedad , acortando la brecha en el acceso a la detección.

Los puntos del país donde Mamotest brinda diagnósticos de cáncer de mama.

"Cuando hay un diagnóstico temprano, la tasa de supervivencia se eleva a un 90%. Y no sólo se salvan vidas. También, se ahorra dinero, ya que u$s 1 invertido en diagnóstico se traduce en u$s 10 de ahorro en tratamientos posteriores, unos u$s 15 millones al año", estimó Pepe, quien se abocó a solucionar un tema que desvelaba a su padre, radiólogo y especialista en diagnóstico mamario.

El sistema demostró ser financieramente exitoso y creció hasta convertirse en una red de centros de diagnóstico y soluciones de telerradiología que ya atendieron a más de 650.000 usuarios y dan servicio a clientes de los sectores público y privado a gran escala.

Hoy, la empresa opera en México, además de cinco provincias de la Argentina: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Jujuy. A futuro, contempla la expansión a más países de la región y la posibilidad de utilizar el mismo modelo para diagnosticar otras enfermedades, como el cáncer de pulmón.

Guillermo Pepe, fundador de Mamotest; hoy, su emprendimiento opera en México y en cinco provincias de la Argentina

"Esta ronda marca el inicio de una nueva era, en la que trabajaremos para llevar a la empresa al próximo nivel, con el desarrollo de la predictibilidad en los tratamientos. Es decir, combinar la información del paciente y sus características (condiciones clínicas, psicológicas y socioeconómicas) para predecir cuál sería el tratamiento ideal en cada caso. Potenciaremos el alcance a millones de mujeres", anticipó el fundador y CEO de Mamotest.

Gracias a una innovación implementada, en 2022, llegó a más 500.000 mujeres y 3500 profesionales de la salud. El año pasado fue clave porque marcó el lanzamiento de una plataforma digital que combina Inteligencia Artificial (IA) con un abordaje centrado en la persona. Con este desarrollo, el 87% de las mujeres diagnosticadas accedió a un tratamiento a tiempo.



Entre sus logros, Mamotest cosechó varios reconocimientos. La firma, que es tech partner del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), ganó el Zayed Sustainability Prize, concurso de los Emiratos Árabes Unidos.

Mamotest fue elegida como una de las empresas más innovadoras del mundo

Fue elegida como una de las más innovadoras a nivel global, ubicándose octava en el ranking de América latina, según la revista Fast Company. También fue seleccionada como una de las start-ups globales más disruptivas del rubro de la salud, de acuerdo a Naciones Unidas. Y para la Fundación Norrsken, es una de las 100 compañías que pueden salvar 1 billón de vidas.

La Argentina es el quinto país de América latina con los índices más altos de pacientes con cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por año se registran en el mundo 2,2 millones de casos de cáncer de mama y más de 680.000 muertes debido a esta enfermedad. El tratamiento para esta patología está disponible en menos del 15% de los países de ingresos bajos, mientras que la cobertura asciende al 90% en los de ingresos altos, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).