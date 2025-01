Empieza la pelea por la nueva joya de "la inmobiliaria de Milei" en Puerto Madero

El gobierno de Javier Milei oficializó el lunes, a través de un decreto en el Boletín Oficial, la disolución de la Administración General de Puertos (AGP). La decisión puso en alerta a los principales desarrolladores que están a la espera de la venta de su sede, situada en una de las zonas más pujantes de la Capital.

La dependencia está ubicada en Huergo 431, entre la avenida Belgrano y Venezuela, en el Paseo del Bajo y a pocos metros de Puerto Madero. Hoy el edificio está rodeado de importantes desarrollos, que en los últimos años revalorizaron la zona.

Con vistas panorámicas a Puerto Madero, accesos privilegiados y cerca de la movida cultural de San Telmo, la avenida Huergo pasó de ser un área de camiones, tránsito pesado y containers a convertirse en uno de los rincones más codiciados de la ciudad .

Allí, a solo metros de la AGP, Eduardo Costantini construyó uno de sus proyectos más ambicioso: Huergo 475; una torre de 38 pisos que tiene más de 1500 metros cuadrados (m2) de amenities distribuidos en cinco sectores.

El megaedificio, que está en su etapa final de obra, fue comprado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por Consultatio en octubre de 2017 a cambio de una cifra de aproximada de u$s 20 millones. Su construcción le demandó otros u$s 100 millones.

A pocas cuadras del lugar se edificó Quartier del Bajo. Dos torres residenciales con 36 pisos y vistas al río. Una de ellas ya está finalizada y la segunda, que empezó su etapa de construcción en 2022, está en su etapa final.

"Es una zona con un potencial enorme. Hay mucho para seguir creciendo en este corredor. Pero hay que tener en cuenta que el edificio de la AGP cuenta con protección histórica. No se puede demoler", explicó Carlos Spina, director de Argencons que lleva adelante la construcción de Quartier.

La torre de Consultatio a metros del edificio de la AGP

"Es un palacio realmente hermoso, se lo puede resignificar. Por ejemplo puede servir como espacio de amenities para el emprendimiento de Consultatio ", agregó el empresario inmobiliario.

Los precios

Otro plus de la zona es el valor del metro cuadrado. Emplazadas entre Huergo y Azopardo, con vistas a la Ciudad y al río, los precios de las propiedades bajan a casi a la mitad: los valores de venta rondan los u$s 3000 por m2 contra los casi u$s 6000 que defiende Puerto Madero, el barrio más top y caro de Buenos Aires.

Hace seis años el metro cuadrado estaba cerca de los u$s 1900 y hoy fluctúa entre los u$s 3000 y los u$s 4500 para los pisos más altos. Los nuevos desarrollos de lujo ayudaron a que la zona tuviera una revalorización muy importante.

"Es probable que el inmueble se venda a través de la AABE este año. Es una ubicación muy demandada. Hay que ver sus limitaciones pero sin lugar a dudas despertará el interés de las desarrolladoras", dijo Damián Tabakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores y Emprendedores Urbanos CEDU.

El edificio de la Administración General de Puertos de Huergo se construyó entre 1894 y 1903. Según cuentas de los desarrolladores de la zona, solo el terreno donde se erige tiene un precio que puede llegar a los u$s 20 millones.

Fue construido a principios de 1900

El edificio es una de las construcciones más antiguas de todo Puerto Madero. Además, es una de las pocas construcciones que desde su creación estuvo operativa prestando servicio público estatal.

Con detalles en mármol y pisos de roble su estado es inmejorable. Actualmente no está catalogada como patrimonio histórico nacional. Tampoco es identificado como tal dentro del Casco Histórico de la ciudad de Buenos Aires y no se encuentra dentro del Catálogo de Inmuebles Protegidos de Buenos Aires.