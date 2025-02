El RIGI suma otro proyecto minero por u$s 277 millones

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) suma a otra minera. McEwen Copper, subsidiaria de la canadiense McEwen Mining, pidió la adhesión al programa para completar los estudios de factibilidad para su proyecto de cobre Los Azules, en San Juan, que requerirán una inversión de u$s 277 millones.

Con este primer desembolso, la compañía prevé completar el estudio de factibilidad, realizar exploraciones adicionales y trabajos preliminares a fin de lograr que el proyecto esté listo para iniciar la construcción. Se estima una inversión adicional de u$s 2500 millones para la construcción de la mina y las instalaciones de producción , así como una ampliación futura del proyecto RIGI.

La adhesión al RIGI le permitirá a la minera canadiense tener acceso a varios beneficios, incluyendo una r educción del 35% al 25% en la tasa de impuesto a las ganancias corporativas, alivio del pago del IVA durante la construcción, exención de los derechos de exportación y exclusión de la obligación de ingresar el resultado de las exportaciones al país. Además, otorga estabilidad por 30 años y acceso a arbitraje internacional en caso de disputas.

"Argentina vuelve a abrir sus puertas a la actividad empresarial. La introducción del RIGI proporciona tanto estabilidad como incentivos para las inversiones en infraestructuras a gran escala. Así lo demuestran las recientes e importantes transacciones en el sector minero de Argentina, todas ellas destinadas a mejorar el nivel de vida de los argentinos y a ofrecer una rentabilidad razonable a los inversores" , señaló Robert McEwen, presidente y principal propietario de McEwen Mining.

Entre los diez mayores

Los Azules fue clasificado entre los diez mayores yacimientos de cobre sin explorar del mundo por la revista Mining Intelligence en 2022. Con la aprobación del estudio de impacto ambiental, prevista para el primer semestre de 2025 y la aprobación de la solicitud de adhesión al RIGI, Los Azules tiene el potencial de comenzar la construcción a principios de 2026.

En la actualidad, McEwen Copper tiene 22 perforadoras trabajando en en San Juan. Esto representa aproximadamente el 30% de toda la exploración que tiene la provincia y 20% de toda la exploración que tiene la Argentina en este momento. La compañía calculó que el proyecto tiene una vida útil de 27 años, con posibilidad de extenderla 10 años más.

Robert McEwen, presidente y principal propietario de McEwen Mining

El calendario original prevé que la puesta en marcha ocurra en 2030, cuando se espera que la demanda del metal se acelere con el abandono de los combustibles fósiles , con el auge de la electromovilidad y las energías renovables.

El año pasado, McEwen Copper había firmado un inédito acuerdo con YPF Luz que le permitirá operar con energía renovables. El convenio les permite a las compañías negociar de manera exclusiva para asegurar el servicio a través de una línea de alta tensión cuyo desarrollo y financiamiento estará a cargo de la empresa energética local.

Otras mineras en el RIGI

En agosto del año pasado la canadiense First Quantum fue la primera minera en pedir la adhesión al RIGI para Taca Taca, su proyecto de cobre de u$s 3500 millones en la provincia de Salta. Poco después, el gigante angloaustraliano Rio Tinto confirmó una inversión de u$s 2000 millones para construir una fábrica para procesar litio en la provincia de Salta. Para este proyecto el régimen de incentivo era una condición indispensable. También, Minas Argentinas, la concesionaria de Gualcamayo, comprometió un desembolso de u$s 1000 millones mediante el régimen implementado por la Ley de Bases.

Para las mineras, el RIGI es clave en el desarrollo del sector porque permite generar un "generar un marco de certidumbre". Si se tienen en cuenta los proyectos que ya están avanzados, el mecanismo permitirá destrabar inversiones cercanas a los u$s 25.000 millones, según las estimaciones de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM),

La entidad sostiene que el sector tiene el potencial de sumar hasta u$s 20.000 millones al año en exportaciones.