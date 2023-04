Quién es quién: el nuevo producto para conocer a fondo el mapa de las empresas argentinas

"En economía, la cosa más graciosa es que, en última instancia, todo se reduce a la gente", decía Peter Drucker, el gran maestro austríaco de la administración del siglo XX. La frase puede aplicar también para el mundo empresarial, donde dar con la persona correcta puede significar no sólo la agilidad en gestiones y acuerdos, sino el éxito de los negocios.

Así lo verificó en los albores de su prolífica carrera como inversor Warren Buffet. El gurú de Omaha estaba buscando invertir en una compañía llamada Dempster Mill Manufacturing . A pesar de sus esfuerzos, no lograba contactar a la persona correcta, hasta que, después de muchos intentos fallidos, encontró al dueño de una pequeña empresa de Nebraska que conocía al gerente de la firma. El hoy magnate adquirió una participación de la empresa, gracias a ese vínculo que asfaltó su camino al éxito.

Pero incluso hoy, con las facilidades tecnológicas de estos tiempos, sigue siendo un desafío. La dispersión de la información y el recambio del management empresarial convierte en ardua la tarea.

Por esto, desde El Cronista lanzamos un nuevo producto para satisfacer esta necesidad: el Quién es Quién digital, el directorio de compañías y directivos que con una interfaz interactiva y con actualizaciones periódicas procurará que nuestros usuarios puedan tener a los principales jugadores del empresariado argentino al alcance de la mano.

Se trata de un producto que es único en el mercado argentino y estará disponible exclusivamente para nuestros suscriptores Members, en concordancia con nuestra estrategia de mejorar mes a mes nuestra propuesta de valor para nuestros usuarios más fieles, camino que venimos encarando desde enero de 2022.

Sabemos lo importante que es para nuestros suscriptores tener acceso a información de primera línea y el Quién es Quién digital es la herramienta perfecta para ello.



Con este directorio online, podrán localizar fácilmente a los gerentes y directores de las principales empresas del país. Cada empresa tendrá su propio perfil con información detallada de contacto, redes sociales y un listado completo de los responsables de cada área.

¿Necesitan contactar al gerente de finanzas de una empresa en particular? Con nuestro directorio lo tendrán a un solo clic. ¿Necesitan visualizar a todos los responsables de Marketing de un rubro? ¿O simplemente quieren conocer quiénes integran la mesa chica de una empresa? En el Quién es Quién podrán hacerlo sin tener que buscar en diferentes sitios web. Toda la información estará en un solo lugar.

Además, nuestra plataforma es fácil de usar y está diseñada para brindar una experiencia de usuario óptima. Podrán realizar búsquedas por empresa o por nombre de gerente o director, así como por rubro, tamaño de la empresa, área del ejecutivo o su seniority.

En resumen, el Quién es Quién, una herramienta única en el mercado argentino, les permitirá localizar fácilmente a los responsables de cada área de las principales empresas del país.

Así que no esperen más, quienes son suscriptores sumérjanse en este nuevo producto, y aquellos que todavía no lo son, no pierdan la oportunidad de unirse a Members. Conviértanse en los expertos en management de las empresas más importantes del país y tomen las mejores decisiones empresariales.