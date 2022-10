El dólar Qatar vuelve a disparar demanda de alquileres temporarios en countries, precios para el verano

La llegada del verano y las nuevas dificultades para viajar al exterior sin financiación y ahora bajo el flamante dólar Qatar disparan la demanda de alquileres temporarios pero no solo en la costa bonaerense sino en countries, quintas y cabañas de Zona Norte.

Según los datos relevados por Mercado Libre Inmuebles, en septiembre creció un 14% la oferta de propiedades en alquiler temporario, para los meses de verano, en comparación al mismo mes del año pasado.

La explicación es sencilla: viajar al exterior es cada vez más complejo y se reduce a sólo unos pocos. Para los propietarios esto se traduce en una oportunidad. "Vemos que crece la oferta de inmuebles en alquiler temporario y la demanda también es muy alta", explicó Pablo Brener, Head de Real Estate para Mercado Libre en Argentina y Uruguay de Mercado Libre.

Los countries, una opción que gana adeptos para el verano 2023

Hoy muchos propietarios, que no solían alquilar sus casas de verano, se inclinan por esta tendencia en busca de una rentabilidad alta y en muchos casos en dólares.

Si bien la mayor oferta se concentra en la costa bonaerense encabezada por Mar del Plata y Pinamar, otra vez la zona norte vuelve a cobrar relevancia. "Lo que observamos es que Tigre gana terreno. En el ranking de demanda esta zona ocupaba el año pasado el puesto número nueve y hoy pasó a estar en el cuarto lugar", remarcó Brener.

Tigre tiene la particularidad de que la oferta no solo se concentra en barrios cerrados y countries sino también en cabañas en el Delta. Estas casas aún mantienen sus precios en pesos y son muy buscadas para periodos cortos.

Por las dificultades para viajar al exterior con un nuevo impuesto al dólar turista y la imposibilidad de financiar las compras, las casas en barrios cerrados ganan terreno.

"Lo que es countries de zona norte la oferta está en dólares en la mayoría de los casos. La demanda por ahora viene bien, con una oferta sostenida. Son propiedades con precios por día, pero que se pueden negociar un ajuste con los propietarios al tratarse de períodos más largos", indicó.

Precios en Zona Norte

Una cabaña en Tigre tiene un precio promedio de $ 7000 por noche para dos personas. En general se alquilan por fin de semana cuando la demanda es más alta, aunque muchos las eligen por semana en vacaciones de verano.

Ahora, una casa en un country con pileta y amenities tiene un valor en dólares que, en el barrio Náutico del Delta, tiene un precio por día de u$s 150, es decir que en una semana se necesitan no menos de u$s 1050.

Las cabañas en el Tigre aún conservan sus precios en pesos

En Pilar el alquiler ronda entre los u$s 3000 y u$s 5000 por mes, durante los meses de verano. Por ejemplo, en el kilómetro 40 de la Panamericana en el barrio Tortugas Country Club el valor de la renta es de u$s 3000 el mes para una casa con cuatro dormitorios y pileta.

"Las publicaciones que se hacen en pesos, son sobre todo para las quintas y cabañas -por ejemplo del Tigre-. En estos casos evidenciamos aumentos interanuales de más del 80%" , remarcó el ejecutivo de Mercado Libre.

La Costa

Las ciudades balnearias son una excelente opción por las familias que buscan alejarse de la Ciudad. La demanda, según los datos preliminares del informe de Mercado Libre, la encabeza con más del 11% de las búsquedas Mar del Plata. En un segundo Lugar le sigue Pinamar con el 9% y por último completando el top tres sobresale Villa Gesell con el 5% de demanda.

"Lo que vemos este año es que Cariló salió del top cinco y creció la demanda de otras ciudades del Partido de La Costa como San Bernardo", explicó. Es que salvo Cariló y Pinamar, los precios de los alquileres se mantienen en pesos en estas zonas.

La Costa Argentina espera una temporada récord

Para ejemplificar Brener explicó que un departamento de un ambiente en Mar del Plata tiene un valor por noche promedio de $5000 es decir $70.000 para una quincena. Mientras que un dos ambientes tiene un valor de $7000 la noche alcanzando $100.000 para unas vacaciones de quince días.

Para los especialistas los precios seguirán en alza por eso no sorprende que hoy las operaciones se adelanten en busca de congelar los valores. Aún en los destinos que se manejan en dólares como Pinamar y Cariló que ya anunciaron un alza del 10% en divisa estadounidense en comparación al 2021.