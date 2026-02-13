El último relevamiento difundido por Vistage Argentina marca un cambio de tendencia en el humor empresarial hacia el cierre de 2025. Así lo evidenció el Índice de Confianza Empresaria del cuarto trimestre del año pasado, que registró un alza de 22 puntos frente al período anterior, al consolidar un escenario de expectativas más favorables entre los 440 líderes del sector privado que participaron del estudio. “Tras un período de cautela, el Índice de Confianza refleja que el empresariado argentino vuelve a apostar con fuerza por el crecimiento”, señaló Guadalupe San Martín, CEO de la organización. Al ser consultados sobre el desempeño de la economía argentina en el último año, el 40% de los empresarios considera que mejoró. Esto representa una suba de 15 puntos porcentuales en la percepción positiva frente al trimestre previo. El optimismo se mantiene firme entre los empresarios que estima que la economía estará mejor en los próximos 12 meses (71%). Sobre la rentabilidad en los próximos 12 meses, el 30% de los líderes prevé un aumento, mientras que el 43% estima que se mantendrá estable y el 27% anticipa una caída. De esta forma, 7 de cada 10 encuestados consideran que la rentabilidad se sostendrá o disminuirá, superando ampliamente a quienes esperan una mejora. Las proyecciones confirman esa lógica. El 64% espera vender más unidades y el 66% anticipa mayor facturación, mientras que el 44% planea incrementar inversiones y el 38% sumar personal. No obstante, casi la mitad prevé mantener tanto inversiones (45%) como plantillas sin cambios (49%). Entre los principales desafíos aparecen las cuestiones financieras -financiación, flujo de caja y rentabilidad- que encabezan las preocupaciones con una acumulación del 26%. La incertidumbre económica también se ubica entre los principales problemas de negocio que enfrentan los empresarios, con un 16% que asegura que tanto la economía local e internacional, así como las finanzas públicas deben ser atendidas. El aumento de costos y las dificultades para sostener el ritmo de crecimiento también aparecen como factores críticos. En cuanto a las variables macro, los empresarios proyectan para 2026 una inflación del 25% y un tipo de cambio oficial cercano a $ 1802. El índice, nacido en Estados Unidos en 2003 y aplicado desde 2006 en la Argentina, vuelve así a mostrar cómo la confianza empresarial funciona como termómetro anticipado del ciclo económico: no garantiza crecimiento, pero suele señalar cuándo el sector privado vuelve a considerar viable apostar al futuro. Otras proyecciones consultadas por Vistage Argentina indican que: