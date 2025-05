Cómo comprar un departamento por u$s 25.000 y un local en Flores por u$s 16.000

El Banco Ciudad anunció una nueva subasta de inmuebles con herencias vacantes en la Capital Federal. Se podrá comprar departamentos por u$s 25.000, un terreno en una ubicación clave y un local en el barrio de Flores por poco más de u$s 16.000.

El remate que se llevará acabo el próximo 26 de junio a las 10 de la mañana contempla un total de ocho propiedades en los barrios de Villa Urquiza, Matadores, La Boca, Constitución, Villa Lugano, Flores y Liniers .

Los remates de bienes inmuebles con herencias vacantes de la Ciudad de Buenos Aires son realizados en el Banco Ciudad por cuenta y orden de la Procuración General.

Con un precio base de u$s 16.000 sobresale un local comercial ubicado en Caracas 63 en el barrio de Flores. También un departamento de 60 metros cuadrados (m2) en el barrio de La Boca por u$s 25.000 y un dos ambientes en Constitución a un valor de u$s 17.000.

El mega lote tiene un precio base de u$s 469.000

Todas las ventas se realizan en pesos, equivalentes al precio en dólares establecido por las ofertas ganadoras, al tipo de cambio de dólar vendedor del Banco de la Nación Argentina correspondiente al día anterior de ejecución de la subasta.

Los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles antes del inicio y la participación requiere un depósito en garantía correspondiente a un porcentaje del valor base del inmueble que se desea adquirir (monto que será devuelto en su totalidad en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora).

Según detalla el Banco Ciudad, el adjudicatario podrá solicitar la tenencia y cancelar anticipadamente el saldo del precio luego de la firma del boleto de compraventa.