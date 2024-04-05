En esta noticia Aerolíneas Argentinas deja de volar a Nueva York: qué hacer si ya tengo pasajes

Aerolíneas Argentinas anunció que dejará de volar a Nueva York, un destino que nunca le resultó rentable a la compañía, y el cierre de la ruta aérea que se hará efectivo desde agosto le permitirá reforzar otros servicios del Hemisferio Norte, como Miami y Madrid.

Con el objetivo de aumentar la productividad de su flota en los destinos de mayor rentabilidad, Aerolíneas suspenderá la ruta EZE-JFK a partir del 10 de agosto, confirmaron fuentes de la compañía



La aerolínea de bandera explicó que la decisión tiene como objetivo "aumentar la productividad de su flota en los destinos de mayor rentabilidad" y, por ello, aumentará la oferta a Miami y a Madrid a dos vuelos diarios, "además de disponer de recursos para aumentar frecuencias al Caribe y a Roma".

La medida refleja la consolidación de una política de evaluación permanente sobre la rentabilidad de rutas frente a un mercado aeronáutico de extrema volatilidad. En esa línea, la empresa había anunciado a fines de enero que daba de baja la ruta aérea Buenos Aires-La Habana a partir del 7 de marzo, que le generó pérdidas por más de u$s 500.000.



El camino elegido en este escenario fue el de reforzar y priorizar la operación a los destinos de mayor beneficio económico para la compañía, indicaron fuentes de AA.

Según la medida oficializada, en los meses de febrero y marzo, la ruta desde el aeropuerto de Ezeiza (EZE) hasta el aeropuerto John Kennedy (JFK) de Nueva York le reportó a la empresa una pérdida de u$s 250.000. En el año, se proyectaba una pérdida total por encima del u$s 1 millón.

Como el cierre de la ruta se hará efectivo recién el 10 de agosto, hasta entonces, Aerolíneas Argentinas seguirá viajando a la ciudad estadounidense y quienes tengan pasajes en esas fechas no tendrán inconvenientes.

Para viajes que se realicen más adelante de la citada fecha, Aerolíneas Argentinas precisó que "los pasajeros de Aerolíneas podrán seguir volando a NYC a través de los vuelos de código compartido que se ofrecen con nuestro partner Delta".

Otra opción, para aquellos que ya tenían pasajes comprados para fechas posteriores, es que sean reubicados en vuelos de otras aerolíneas, o en vuelos que Aerolíneas seguirá haciendo hacia la ciudad de Miami, a Aquellos pasajeros que ya tienen pasaje serán reubicados en vuelos directos de otras aerolíneas o, alternativamente, en vuelos vía Miami. "Esa comunicación se hará de forma directa con los pasajeros o con las agencias emisoras de los tickets", precisaron.