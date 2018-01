Vicentin obtiene u$s 295 millones para apuntalar sus negocios de exportación

El grupo agroindustrial Vicentin, que opera el complejo portuario y de molienda de Timbúes, en Santa Fe, uno de los más grandes del mundo, logró un nuevo paquete de financiamiento para fortalecer sus negocios exportadores de materias primas.

Los bancos IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, Natixis y Rabobank decidieron otorgarle unos u$s 295 millones que, según expresaron, apoyará las necesidades de capital de trabajo de la compañía para la exportación de semillas oleaginosas, aceite y subproductos. La firma ya viene de obtener otro importante crédito el año pasado, en ese caso por unos u$s 115 millones por cinco años, que en ese momento se justificó en la necesidad de satisfacer la demanda de importadores japoneses. La compañía se había comprometido a exportar al menos 40.000 toneladas de granos y semillas oleaginosas a aquel país en forma anual, en un período de 5 años. El préstamo fue otorgado por los bancos ING, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

El negocio principal de Vicentin es la molienda de soja. La firma se convirtió en una de las mayores trituradoras de la oleaginosa del país, con una capacidad de molienda diaria de 29.500 toneladas. Para esto en 2006 creó Renova, un join venture junto al trader de granos Glencore, con el que opera en el puerto de Timbúes. Allí el año pasado realizó una inversión de u$s 410 millones para transformarse en una de las mayores procesadoras de soja del mundo (plan que contempla una nueva terminal de almacenaje y embarque de granos, un segundo puerto de ultramar y otro para barcazas).

El nuevo paquete de financiamiento consta de u$s 35 millones por cuenta de IFC y unos u$s 260 millones que movilizarán los bancos comerciales. "Esto incluye u$s 89 millones de una facilidad anterior, cuyo plazo fue extendido", afirmaron las entidades en un comunicado, en el que además se indicó que otras entidades colaboradoras financieras que participarán del paquete son: ING, Credit Agricole, ABN Amro, FMO, Banco Itaú BBA, Cordiant Allianz, Cordiant Fund IV, Federated Core Fund y Federated Tender Fund. Concretamente, la transacción consta de dos tramos de hasta 6 y 7 años, "un vencimiento de préstamo relativamente largo para ese tipo de servicio financiero de preexportación".

Para Alberto Macua, Vicepresidente de Vicentin, el paquete de financiación diseñado por los bancos "respaldará la expansión de la producción y las exportaciones, además de fortalecer nuestra competitividad". Además agregó que "estamos encantados de asociarnos una vez más con estos bancos de relaciones clave".

En tanto, David Tinel, Gerente Regional de IFC para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay destacó que "Vicentin es un jugador esencial en los sectores de la agroindustria y la exportación en la Argentina. Nos complace continuar apoyando su crecimiento y la contribución a la creación de empleos y las prácticas sostenibles en el país". También ratificó que el nuevo financiamiento demuestra el compromiso de IFC de asociarse con actores clave del sector privado en el país, y fortalecer la inserción en mercados globales, sobre todo el sector de granos y semillas oleaginosas a través de inversiones en infraestructura, procesamiento y distribución de insumos. En dicho sector, las inversiones de IFC en los últimos tres años totalizaron alrededor de u$s 1000 millones.