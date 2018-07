Se termina el negocio de ir de boliche en boliche en los viajes de egresados

Las discotecas de Bariloche están bajo la mira de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por posibles prácticas de cartelización, a partir de la denuncia de una de las empresas que organiza fiestas de egresados en la ciudad.

Ayer, la CNDC dictó una medida cautelar, a favor del denunciante, mientras avanza en la investigación.

La empresa Powerlink, dueña del local Puerto Rock, presentó una denuncia en enero pasado, en la que sostiene que la firma Alliance, dueña de las discos Cerebro, Rocket, By Pass y Genux, y la compañía Grisú vendían los servicios a las empresas de egresados en forma conjunta, pero desde este año la excluyeron de los paquetes, con lo cual Puerto Rock quedó fuera del mercado. Asimismo, denunció que establecían un acuerdo de precios y condiciones de venta de esos paquetes de mayor valor que si se vendían las entradas en forma individual, por discoteca.

La CNDC dio lugar a la demanda, dictando una medida preliminar, mientras continúa la investigación, donde decidirá si corresponde o no multar a las empresas y establecer alguna otra medida, en caso de comprobar la existencia de este tipo de prácticas. Adujo que fijó esta medida ante la posibilidad de que Powerlink, el único competidor potencial real en el corto plazo en Bariloche, quede fuera del mercado.

"Por lo tanto, se ordena a las firmas que dejen de vender en conjunto y pasen a un esquema de comercialización individual", dictaminó la CNDC. "La presunta maniobra excluiría al único competidor, impediría el acceso al mercado de otras firmas, además de fijar precios más altos de las entradas a las discotecas que si se comercializaran en forma individual, lo que en definitiva termina afectando los precios de los paquetes turísticos destinados a los jóvenes que realizan su viaje de egresados a la ciudad de Bariloche", explicó en un comunicado la Secretaría de Comercio de la Nación, a cargo de Miguel Braun.

Powerlink pertenece a los integrantes de la banda "Los calzones rotos", ahora llamada "Los calzones", y organizaba las "fiestas de bienvenida" a los egresados en su boliche, Puerto Rock, como previa a la disco, ya que funciona de 19 a 24 horas. Tenía un acuerdo con las demás empresas para vender en forma conjunta sus servicios, en forma de paquete, a las firmas que organizan los viajes de egresados.

En diálogo con El Cronista, Marcelo Del Grosso, más conocido como "Pingüino", cantante de Los Calzones y uno de los dueños de Puerto Rock, explicó que hasta el año pasado las "fiestas de bienvenida" se realizaron en su local.

"Se vendía en paquete y a mí me daban un porcentaje de las ventas, por las fiestas de bienvenida. No me pagaron las fiestas que hicimos el año pasado y presenté una demanda en la Justicia por ese tema. Y a partir de este año quitaron la fiesta de bienvenida en Puerto Rock del listado. Ahora las organizan ellos mismos, nos dejaron afuera", destacó Del Grosso.

Los paquetes se venden a quienes compran cinco noches o más, ya que hay seis boliches en la ciudad, cincos discotecas y Puerto Rock, que organizaba una fiesta más temprano, de bienvenida, previa a la disco. "Tengo un contrato con Alliance y Grisú, pero no lo cumplieron. No me pagaron por las fiestas del año pasado y este año directamente me excluyeron", destacó Del Grosso.

Este diario contactó a ejecutivos de Alliance, pero por el momento no se refirieron sobre la cautelar.

Unos 130.000 egresados argentinos viajan al año a Bariloche. Las discotecas figuran entre las salidas más atractivas.