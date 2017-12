Fundación Favaloro y la española Ribera Salud compran el Centro Gallego, hospital en crisis crónica

Tras ocho años en crisis, los socios y empleados del hospital Centro Gallego aprobaron su venta a la Fundación Favaloro y la firma española Ribera Salud.

El histórico edificio, sobre la Avenida Belgrano al 2200, fue adquirido, junto a la concesión del sistema de salud de la mutual, por u$s 50 millones.

Según informaron los nuevos dueños, el monto total asciende, en realidad, a unos u$s 150 millones, ya que las empresas invertirá u$s 70 millones en refacciones e infraestructura para readecuarlo a la normativa sanitaria vigente, y otros u$s 30 millones en equipamiento de última generación.

Los nuevos propietarios se harán cargo, además, de las deudas del Centro Gallego con proveedores (unos $ 40 millones), empleados ($ 90 millones) y la Afip, sobre todo en aportes jubilatorios, por un importe mayor, que no trascendió, con la que buscarán negociar una moratoria.

Fuentes de la empresa aclararon que los socios (sus pacientes) continuarán pagando la misma cuota mensual y que, además de poder seguir atendiéndose en el Centro Gallego, podrán hacerlo en otras sedes de la Fundación Favaloro.

"En los próximos 60 a 90 días, comenzará la transferencia de personal, se pondrá en vigencia el contrato de prestaciones y la venta del inmueble. En todas estas negociaciones participarán un grupo de socios y representantes de los trabajadores. También se acordará el lugar y la forma del funcionamiento de la mutual y la preservación del valioso patrimonio cultural con que cuenta la institución", se informó en un comunicado.

Al respecto, se aclaró que la mutual del Centro Gallego mantendrá a su cargo la gestión del Instituto de Argentino de Cultura Gallega con su biblioteca de 20.000 libros, el Teatro Castelao y su Sala de Arte, que seguirán funcionando en "un sector de la Planta Baja y un ala del primer piso" del edificio de más de 34.000 metros cuadrados de Avenida Belgrano 2199.

El lunes, la Asamblea de socios "resolvió el punto 11´ de la convocatoria en forma positiva y por unanimidad", informaron las fuentes. Sobre 2151 socios que votaron, 2084 lo hicieron por el "Sí"; sólo 56 por el "No". De los 695 trabajadores que emitieron sufragio, 671 aprobaron la venta.

En 2009, la Junta de Galicia dejó de financiar al Centro Gallego, que así perdió su principal aporte. Con 110 años de antigüedad, está intervenido judicialmente desde 2012. En la actualidad, el interventor judicial es Martín Moyano Barro. Cuenta con sólo 10.000 socios de los 100.000 que llegó a contar en uno de sus mejores momentos.

Ribera Salud, creado en 1997, es un grupo de gestión sanitaria español, con concesiones administrativas sanitarias en España.