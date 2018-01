El metro cuadrado porteño alcanzó los u$s 3000 y llega a u$s 7000 en barrios top

El mayor acceso a los créditos hipotecarios impulsó fuerte los precios del mercado inmobiliario, principalmente en la Capital Federal donde, en promedio, el metro cuadrado ya alcanzó los u$s 3000. Los valores son además superiores en los barrios más demandados como Palermo, Belgrano y Núñez. Allí, rondan los u$s 4000 y superan los u$s 6600 en los barrios más top como Puerto Madero.

Según el último informe de la Fundación UADE, los valores de las propiedades porteñas acumularon un alza de 13% el año pasado, con el mayor crecimiento en las unidades ubicadas en Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, tanto para inmuebles a estrenar (hasta 14,3%) como para usados (hasta 14,8%). Allí, los departamentos nuevos promedian los u$s 3992 (Recoleta) y los u$s 3283 (Núñez) por metro cuadrado.

En el caso de las propiedades usadas, el alza de los valores fue mayor específicamente por el aumento de la demanda resultante de la concreción de los préstamos hipotecarios y llevó a la recuperación de un mercado que venía rezagado en los últimos años. De hecho, el sitio especializado Reporte Inmobiliario, calculó que al adicionarle el salto del 18,63% experimentado en la cotización del dólar que pasó de los $16,1 por dólar en diciembre de 2016 a los $ 19,10 en la primera semana de este mes, el aumento acumulado en pesos del metro cuadrado se elevó al 32,58 % interanual. Es decir, el incremento de los precios de los departamentos fue superior al 24% de la inflación proyectada para el año pasado en 8,5 punto porcentuales.

Reporte Inmobiliario relevó además los valores más altos de la Ciudad de Buenos Aires en Puerto Madero. En esa zona, el precio promedio del metro cuadrado supera los u$s 6.600 y una cochera puede llega hasta los u$s 48.000, de acuerdo con un relevamiento del sitio especializado Reporte Inmobiliario. Hace un año, ese valor era de u$s 5.678.

En Puerto Madero se encuentran en curso siete emprendimientos nuevos. La superficie en obra igualmente decreció 31.941 metros cuadrados respecto del año pasado, ya que la cantidad de metros cuadrados de los edificios relevados totalizó a finales de diciembre 147.839 m2 frente a los 179.780 m2 existentes en el mismo mes del año anterior.

La mayoría de los terrenos existentes en Puerto Madero ya se encuentran construidos, no queda tierra disponible y el Paseo del Bajo (la obra que conectará las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata) también promete impulsar aún más los valores de la zona donde ya no se encuentran cotizaciones por debajo de los 5.650 u$s/m2 y la más elevada llega a los 12.450 u$s/m2.