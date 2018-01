Apuesta por generación eléctrica: Pampa invierte u$s 140 M en energía eólica

La empresa Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, anunció ayer que invertirá u$s 140 millones para la construcción de dos nuevos parques eólicos (PE), que sumarán 100 MW de potencia al sistema a partir de mayo de 2019.

De acuerdo a lo que informó la empresa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) otorgó a la firma de Mindlin la prioridad de despacho para los PE Pampa y De la Bahía. La electricidad que generen se destinará a atender al segmento de Grandes Usuarios a través de contratos entre privados, bajo las reglas de la Resolución 281-E/2017 del Ministerio de Energía, que creó el Régimen de Mercado a Término de Energía Renovable (Mater).

El PE Pampa se instalará cerca del PE Corti (100 MW), a 20 kilómetros de la localidad bonaerense de Bahía Blanca. En tanto, el PE De la Bahía se colocará en Coronel Rosales, a 25 kilómetros de Bahía Blanca. Entre ambos proyectos se llevarán 15 aerogeneradores. La ubicación se determinó en base a la intensidad de los vientos en la zona, que permiten alcanzar un factor de capacidad superior al 50%.

Una vez que entreguen energía al sistema, Pampa totalizará 4,4 GWh. La batalla en la generación eléctrica se disputa entre grandes jugadores que aprovecharon las licitaciones de los últimos dos años: Sadesa, Albanesi, Enel e YPF. En esa competencia está Pampa Energía.

"Esta operación forma parte de la estrategia de la compañía de concentrar sus inversiones tanto en la expansión de la capacidad instalada para generación de energía eléctrica, como en la exploración y producción de gas natural", comunicó la empresa.

Desde la llegada de Mauricio Macri al Gobierno, Mindlin se convirtió en uno de los empresarios estrella. El cambio en las reglas de juego en el sector energético habilitó las inversiones de Pampa Energía, con un portfolio diverso.

Semanas atrás, Mindlin le vendió a Trafigura la red de estaciones de servicio Petrobras, además de una planta de refinación, de lubricantes y de recepción y despacho, por un total de u$s 90 millones. En 2016, había comprado a Petrobras un amplio paquete que incluía las plantas petroquímicas de Puerto General San Martín (Sante Fe) y Zárate (Buenos Aires); la Central Térmica Genelba, que produce 825 MW; la hidroeléctrica de Pichi Picún Leufú (Neuquén, 285 MW); y varios campos en la formación no convencional de hidrocarburos Vaca Muerta, en una operación por u$s 892 millones que incluso lo llevó a ser investigado por la Justicia de Brasil, en un caso en el que fue absuelto.

Pampa Energía produce cerca de 7 millones de metros cúbicos diarios de gas en Vaca Muerta, con 24 áreas entre las que es operador y la que es socio junto a otras firmas como YPF. "Este año se va a acelerar todo", prometieron desde la compañía.

Para eso también, Mindlin estuvo buscando fondos. El año pasado vendió estaciones de servicio para desarrollos inmobiliarios. Entre la de Libertador y Pampa y la de Cabildo y Jaramillo, ambas en Capital, recaudó u$s 40 millones. Parte de ese dinero también lo destinó a inversiones. Actualmente destina u$s 360 millones en ampliar la central térmica Genelba, que llegará hasta cerca de 1100 MW de potencia, mientras que en Bahía Blanca agregará otra central térmica por 100 MW. En la zona, desembolsa u$s 130 millones para el PE Corti, que fue adjudicado en las primeras rondas del programa oficial RenovAr. El año pasado, Pampa inauguró una central térmica en el Parque Industrial de Pilar, a donde asistieron Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal.