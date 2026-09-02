Ver una tela blanca o una tela negra colgada de la ventana de un auto puede generar interrogantes entre los conductores mexicanos. Estas se han utilizado durante años para transmitir situaciones específicas a quienes transitan cerca.

A pesar de su uso común, muchos desconocen cuándo es apropiado colgar una tela blanca o negra en la ventana del auto, así como el origen de estas costumbres y en qué circunstancias se sugiere su utilización.

Mientras la tela blanca se emplea como una señal informal para indicar que el conductor necesita ayuda, se enfrenta a una falla mecánica o atraviesa una emergencia, la tela negra —conocida como crespón negro— se asocia con el luto o con los vehículos que integran un cortejo fúnebre. En ambos casos, se trata de códigos sociales que buscan transmitir un mensaje de forma rápida y visible.

Mostrar una tela blanca en la ventana de un coche en movimiento: qué significa y para qué se usa ChatGPT

¿Qué indica una tela blanca en la ventanilla de un vehículo?

Aunque no se trata de una señal oficial en México, con el paso del tiempo se convirtió en un recurso utilizado para comunicar distintas situaciones.

Si durante un recorrido observas un auto con una tela blanca colgando de la ventana, es posible que el conductor esté intentando llamar la atención de otros automovilistas.

Generalmente, este distintivo se emplea cuando un vehículo presenta una falla mecánica, cuando alguno de sus ocupantes enfrenta una emergencia de salud o para identificar autos que viajan en grupo dentro de una caravana.

En cualquiera de estos casos, el objetivo es hacer visible la situación para solicitar apoyo o facilitar que otros conductores actúen con precaución.

¿Qué hacer si ves esta señal?

Si el conductor parece necesitar ayuda, ceder el paso puede ser un acto de cortesía y solidaridad, siempre que hacerlo no represente un riesgo para otros usuarios de la vía.

Ante un vehículo que porte una tela blanca, lo más recomendable es conducir con precaución. Reducir la velocidad, mantener una distancia segura y analizar la situación puede ayudar a prevenir incidentes.

En caso de detectar señales evidentes de una emergencia, como una persona lesionada, humo, fuego o alguien solicitando auxilio, lo más adecuado es comunicarse con el 911 o con los servicios de emergencia correspondientes.

¿Qué simboliza el crespón negro y de dónde proviene esta tradición?

El crespón negro es un trozo de tela que se emplea en determinados vehículos como un símbolo de luto. Su utilización generalmente implica la comunicación de dos circunstancias específicas:

Que el conductor o alguno de los ocupantes está atravesando el fallecimiento de un familiar o ser querido.

Que el automóvil forma parte de un cortejo fúnebre, es decir, acompaña el traslado de una persona fallecida desde el sitio donde fue velada hasta el cementerio o crematorio.

símbolo de respeto y duelo