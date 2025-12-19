Colocar el nudo de bruja sobre un plato blanco lleno de sal gruesa ayuda a absorber las energías negativas. Foto: archivo El Cronista México

Los hogares mexicanos enfrentan constantemente el desafío de mantener ambientes frescos, especialmente en espacios con poca ventilación como baños y closets. Los productos comerciales ofrecen soluciones rápidas, pero temporales, además de contener compuestos químicos que pueden provocar molestias respiratorias o alergias en personas sensibles.

La búsqueda de alternativas naturales ha popularizado recetas caseras que combinan ingredientes accesibles. Una de las más efectivas utiliza sal gruesa como base absorbente, alcohol como fijador y suavizante de ropa para aportar el aroma deseado. Esta mezcla crea un ambientador de liberación prolongada que funciona sin electricidad ni aerosoles.

Cómo preparación del aromatizante en tres pasos

El proceso requiere un frasco de vidrio de boca ancha, tres cuartas partes de sal gruesa, tres cucharadas de suavizante y media taza de alcohol. La sal actúa como material poroso que retiene y libera gradualmente la fragancia, mientras el alcohol diluye el suavizante para que penetre mejor en los cristales.

En un recipiente aparte se mezclan el alcohol con el suavizante hasta lograr consistencia homogénea. Esta preparación se vierte sobre la sal dentro del frasco y se remueve con una cuchara hasta integrar completamente. El envase permanece destapado en el área que se desea perfumar, permitiendo que el aroma se disperse naturalmente.

Cómo hacer tu propio aromatizador de ambiente casero para el hogar. Freepik

La efectividad de este aromatizador se mantiene aproximadamente 15 días, periodo tras el cual la sal pierde capacidad de absorción y debe reemplazarse. A diferencia de los difusores eléctricos, no genera gastos de energía ni requiere recargas costosas del mercado.

Cuáles son las ventajas de este aromatizador natural

Este método casero permite personalizar la intensidad del aroma según las preferencias de cada hogar. Quienes prefieren fragancias suaves pueden reducir la cantidad de suavizante, mientras que espacios más amplios requieren proporciones mayores. Los aerosoles comerciales no ofrecen esta flexibilidad de ajuste.

El costo representa otra ventaja significativa: con menos de 50 pesos se preparan varios frascos que duran semanas. Los ambientadores automáticos y sus repuestos pueden superar los 200 pesos mensuales, convirtiendo la opción casera en alternativa económica para familias que buscan optimizar su presupuesto.

Es importante aclarar que este aromatizante complementa pero no sustituye la limpieza profunda. Los baños requieren desinfección regular de superficies, limpieza de desagües con bicarbonato y vinagre, y ventilación diaria para evitar acumulación de humedad que favorece el crecimiento de moho y bacterias generadoras de olores persistentes.