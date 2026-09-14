Es oficial | Estados Unidos reforzará los controles biométricos a los colombianos que entren o salgan del país: cómo funciona el sistema

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Los colombianos que viajen a Estados Unidos están alcanzados por el sistema de control biométrico que el país utiliza para verificar la identidad de los extranjeros durante los procesos migratorios de entrada y salida.

La normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) amplió el marco para que las autoridades puedan tomar fotografías de los extranjeros al ingresar o abandonar el territorio estadounidense, independientemente de su nacionalidad. La regla final fue publicada el 27 de octubre de 2025 y forma parte del desarrollo de un sistema integrado de registro biométrico de entradas y salidas.

Esto significa que la disposición no está dirigida exclusivamente a ciudadanos colombianos. Sin embargo, quienes tengan nacionalidad colombiana quedan comprendidos cuando viajan como extranjeros a Estados Unidos.

¿Cómo funcionan los controles biométricos en Estados Unidos?

Uno de los principales mecanismos utilizados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es el reconocimiento facial.

Al llegar en un vuelo internacional, el pasajero puede detenerse frente a una cámara en el punto de inspección para que se tome una fotografía. El sistema compara esa imagen con una pequeña galería de fotografías que el Gobierno estadounidense ya posee del viajero, como las correspondientes a su pasaporte o visa.

El objetivo es comprobar que la persona que se presenta ante las autoridades migratorias coincide con la identidad asociada a sus documentos. Si el sistema no consigue realizar la comparación correctamente, el pasajero pasa al procedimiento tradicional de inspección.

En las salidas internacionales, la tecnología también puede utilizar fotografías tomadas antes del embarque para compararlas con imágenes previamente proporcionadas a las autoridades estadounidenses.

Es oficial | Estados Unidos reforzará los controles biométricos a los colombianos que entren o salgan del país: cómo funciona el sistema Imagen creada con IA

¿Qué datos biométricos pueden solicitar a los colombianos?

La fotografía facial ocupa un lugar central en el sistema. Además, el marco migratorio estadounidense permite requerir, cuando corresponda, otros identificadores biométricos, entre ellos las huellas dactilares.

La regulación definitiva de 2025 amplió particularmente el alcance de la captura de imágenes faciales para extranjeros que ingresan o salen del país. Las exenciones por edad que existían para determinadas recopilaciones biométricas continúan aplicándose a otros datos, pero no necesariamente a las fotografías faciales.

CBP ya utiliza reconocimiento facial en los procesos de entrada de todos los aeropuertos internacionales y lo había desplegado también para salidas en decenas de aeropuertos, además de puertos marítimos y pasos fronterizos terrestres.

¿Los controles cambian los requisitos para entrar a Estados Unidos?

El uso de biometría no reemplaza los documentos migratorios exigidos ni garantiza el ingreso al país. Los colombianos deberán continuar cumpliendo con los requisitos correspondientes a su situación migratoria y presentar la documentación válida que les sea requerida.

La tecnología funciona como una herramienta adicional para verificar la identidad del viajero y registrar su entrada o salida. De esta manera, Estados Unidos busca automatizar parte de los controles que tradicionalmente se realizaban mediante la revisión manual de documentos.