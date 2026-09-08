La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este martes, 8 de septiembre de 2026 en México es de 12.29 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.73%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.32 pesos y un mínimo de 12.25 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense avanzó 0.20%, mientras que en el último año registra una variación de -5.97%, mostrando un sesgo bajista anual.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense osciló con volatilidad: avances y retrocesos equilibrados, sin jornadas planas, breve repunte intermedio y cierre al alza.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.85%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.25%.

En el día de hoy, la cotización del Dólar canadiense presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 en 1. Esto indica que ha habido un crecimiento en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento destaca un fortalecimiento de la moneda, lo que puede estar vinculado a factores económicos favorables.

Aunque la tendencia es positiva, es importante monitorear la evolución en el futuro cercano, ya que factores externos pueden influir en la estabilidad y el valor del Dólar canadiense.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.