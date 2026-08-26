Adiós a la cama tradicional: la nueva alternativa para dormir que ya es tendencia en todo el mundo

En esta noticia Una opción innovadora para ampliar el espacio sin cambiar de hogar

En los departamentos de dimensiones reducidas, cada elección de diseño puede marcar una gran diferencia en la forma de aprovechar y disfrutar el espacio. En este contexto, durante 2025 comenzó a ganar fuerza una tendencia práctica y discreta: las camas rebatibles, una solución que permite transformar el dormitorio sin resignar comodidad.

A diferencia de las camas convencionales, estos modelos permiten liberar espacio en cuestión de segundos, una característica especialmente útil para quienes viven en monoambientes o trabajan desde casa y necesitan aprovechar cada metro cuadrado.

Una opción innovadora para ampliar el espacio sin cambiar de hogar

La popularidad de las camas rebatibles está relacionada con la gran variedad de modelos y diseños disponibles en la actualidad. Pueden incorporarse a placares, bibliotecas, escritorios plegables o estructuras decorativas, convirtiéndose en muebles multifuncionales que se adaptan a diferentes estilos, desde propuestas minimalistas y nórdicas hasta ambientes más contemporáneos.

Durante el día, este tipo de cama puede quedar completamente integrada en una estructura vertical u horizontal, liberando el espacio del dormitorio para darle otros usos, como living, oficina, área de estudio o incluso un sector destinado al ejercicio.

Adiós a la cama tradicional: la nueva alternativa para los dormitorios que ya es tendencia en todo el mundo

Al caer la noche, el mueble se reconfigura y se convierte en una cama convencional, equipada con un colchón estándar y un soporte firme.

Razones que impulsan su expansión

Las razones que sustentan esta tendencia son evidentes:

Mayor durabilidad gracias a herrajes reforzados y bisagras de alta resistencia. Mantenimiento sencillo, igual que cualquier mueble de melamina o madera.

Protección del colchón, porque permanece guardado y libre de polvo durante el día.

Aprovechamiento estético, ya que el frente puede incluir espejos, estantes, nichos o paneles decorativos que suman diseño y amplitud visual.

A esto se suma algo clave para los departamentos pequeños: la capacidad de multiplicar el espacio útil sin obras ni gastos de remodelación