En los departamentos de dimensiones reducidas, cada elección de diseño puede marcar una gran diferencia en la forma de aprovechar y disfrutar el espacio. En este contexto, durante 2025 comenzó a ganar fuerza una tendencia práctica y discreta: las camas rebatibles, una solución que permite transformar el dormitorio sin resignar comodidad.
A diferencia de las camas convencionales, estos modelos permiten liberar espacio en cuestión de segundos, una característica especialmente útil para quienes viven en monoambientes o trabajan desde casa y necesitan aprovechar cada metro cuadrado.
Una opción innovadora para ampliar el espacio sin cambiar de hogar
La popularidad de las camas rebatibles está relacionada con la gran variedad de modelos y diseños disponibles en la actualidad. Pueden incorporarse a placares, bibliotecas, escritorios plegables o estructuras decorativas, convirtiéndose en muebles multifuncionales que se adaptan a diferentes estilos, desde propuestas minimalistas y nórdicas hasta ambientes más contemporáneos.
Durante el día, este tipo de cama puede quedar completamente integrada en una estructura vertical u horizontal, liberando el espacio del dormitorio para darle otros usos, como living, oficina, área de estudio o incluso un sector destinado al ejercicio.
Al caer la noche, el mueble se reconfigura y se convierte en una cama convencional, equipada con un colchón estándar y un soporte firme.
Razones que impulsan su expansión
Las razones que sustentan esta tendencia son evidentes:
Mayor durabilidad gracias a herrajes reforzados y bisagras de alta resistencia. Mantenimiento sencillo, igual que cualquier mueble de melamina o madera.
Protección del colchón, porque permanece guardado y libre de polvo durante el día.
Aprovechamiento estético, ya que el frente puede incluir espejos, estantes, nichos o paneles decorativos que suman diseño y amplitud visual.
A esto se suma algo clave para los departamentos pequeños: la capacidad de multiplicar el espacio útil sin obras ni gastos de remodelación