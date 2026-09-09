Poco a poco, el sector privado ha mejorado sus expectativas para el crecimiento económico de este año, acercándose a un consenso entre el sector público y los analistas de entidades financieras que calculan el Producto Interno Bruto.

En esta ocasión, Banamex mejoró su expectativa de crecimiento para 2026, al ubicarla en 1.4%, desde un pronóstico previo de 1.3% y a una décima de lo que espera la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, que ubican la expectativa en 1.5%.

En una nota especial, Rodolfo Ostaloza y Paulina Anciola, analistas de Banamex precisan que el impulso de la economía mexicana se debe a un incremento en la industria, donde destaca la construcción, pero dejaron un asterisco para el comportamiento del sector manufacturero, para cuya actividad prevén una contracción al cierre de este año.

Dentro del sector secundario, dicen, la minería y la construcción son los sectores más beneficiados por el envión económico.

La expectativa de crecimiento para la minería pasó de un estancamiento a un pronóstico de 3%, mientras que la construcción avanzará 2.5%, desde un pronóstico previo de 1.9%.

“Esto contrasta con el sector de las manufacturas, para el cual ahora anticipamos una ligera contracción de 0.1% en 2026, frente al crecimiento de 0.1% estimado previamente”, advierten los analistas.

Los analistas precisan que la manufactura tuvo un ajuste a la baja, debido a su desempeño durante la primera mitad del año, especialmente al estancamiento de las manufacturas orientadas al mercado interno y a la caída de la producción automotriz, que no pudo ser compensado por el dinamismo de las manufacturas de exportación.

En cuanto al consumo, los analistas de Banamex prevén un alza de 2.2%, desde un estimado previo de 2%.

El pronóstico general para el PIB de Banamex se ubica ligeramente por arriba del consenso de los analistas consultados por Citi, que ven un incremento de 1.3%.

Además, la expectativa del banco liderado por Fernando Chico Pardo está en la parte alta de los pronósticos, en línea con las expectativas de instituciones financieras como Banco BASE o Banorte.