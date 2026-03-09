Los sectores económicos de México están de acuerdo en su mayoría en la renovación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), y su principal solicitud es que haya certeza alrededor del acuerdo trilateral, dijo Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía. Al concluir la presentación de las Consultas públicas para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el titular de Economía refirió que nunca se había realizado un ejercicio tan grande como este, y que 78.5% de los sectores económicos del país estuvieron de acuerdo con la renovación del convenio. “Nos piden que el tratado se perfeccione. ¿En qué sentido? Pues que no haya medidas unilaterales, que no haya aranceles fuera de lo que está previsto en el propio tratado. Y avanzar a una visión común de Norteamérica, compitiendo con otros países de Asia. Es una competencia económica legítima. Entonces, podemos producir juntos muchas cosas”, comentó el funcionario. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el mundo entero ha recibido una seguidilla de aranceles unilaterales, lo que en el caso de México ha afectado a industrias como la automotriz, la acerera o la del aluminio. Marcelo Ebrard aclaró que México no tendrá restricciones de inversión para empresas chinas, sino que la región buscará la sustitución de importaciones. “Más bien estamos planteando la primera ronda de conversaciones. ¿Qué podemos producir en México? ¿Qué podemos producir en Estados Unidos? respecto a lo que estamos importando de Asia. Tenemos un déficit creciente respecto a varios países de Asia. Entonces tenemos que producir más, tenemos que producir mejor, no todo son aranceles”, comentó. El funcionario mencionó que México iniciará la revisión del TMEC de forma bilateral con Canadá a partir de mayo, esto ocurre después de que la semana pasada México y Estados Unidos anunciaron que adelantarán la primera fase de revisión del acuerdo al 16 de marzo de este año. “Vamos a dar a conocer próximamente la convocatoria a las empresas mexicanas para la visita que haremos a Canadá en el mes de mayo. La encabezaré por instrucciones de la Presidenta. Vamos a tener allá reuniones B2B entre las empresas de México y las empresas de Canadá”, comentó. En este sentido, Ebrard Casaubón dijo que la voluntad de ambos países es incrementar el comercio, las inversiones y el flujo de relación comercial. “Y con motivo de esa visita iniciaremos conversaciones con Canadá, el mes de mayo, primeros días de mayo. Ya les doy la fecha, nada más que me la confirme mi contraparte”, añadió el funcionario. Además, aclaró que pese a que se realizarán negociaciones bilaterales, la intención es que el tratado mantenga sus características trilaterales. “Hoy por hoy nosotros no sabemos exactamente en qué fecha van a iniciar sus conversaciones Estados Unidos y Canadá. Sabemos que hubo reunión el viernes, pero no tengo la fecha todavía”, comentó.