Un pedazo de tela colgada de un camión: qué significa este gesto y por qué todos los conductores deben respetarlo. (Representación creada con IA)

En las rutas hay costumbres que no forman parte de las normas de tránsito, pero que muchos conductores conocen y utilizan para advertir situaciones de emergencia. Una de ellas es colgar un pedazo de tela blanca en un lugar visible del camión, una práctica que busca alertar al resto de quienes circulan por la vía.

Aunque no es una señal oficial, suele interpretarse como un pedido de precaución o de ayuda cuando el vehículo sufrió un inconveniente que le impide continuar la marcha con normalidad.

Qué significa una tela blanca colgada de un camión

Ver un trapo, una toalla o un pañuelo blanco atado al espejo o a la ventanilla de un camión generalmente indica que el vehículo quedó detenido por una falla mecánica o que su conductor necesita asistencia.

En algunos manuales de conducción de Estados Unidos, como el del estado de Carolina del Norte, se recomienda colocar una tela blanca visible cuando un vehículo queda averiado, junto con el uso de las balizas. La American Automobile Association (AAA) también menciona esta práctica como una forma de advertir a otros usuarios de la ruta.

Es importante recordar que la tela blanca no reemplaza las balizas ni los demás elementos de señalización obligatorios. Solo funciona como una advertencia adicional para quienes circulan por la zona.

(Representación creada con IA) ChatGPT

En qué situaciones suele utilizarse

La costumbre puede aparecer en diferentes escenarios, entre ellos:

Falla mecánica: cuando el camión sufrió un desperfecto que le impide continuar el viaje.

Conductor en busca de ayuda: la tela puede indicar que el chofer dejó el vehículo para solicitar asistencia.

Emergencia médica: en algunos casos también se utiliza para llamar la atención de otros conductores ante una urgencia.

Falta de otros medios de señalización: puede servir como un recurso adicional cuando no hay otra forma de advertir la situación.

¿Por qué los demás conductores deben respetar este gesto?

La tela blanca no otorga prioridad de paso ni derechos especiales, ya que las normas reservan ese beneficio únicamente para los vehículos de emergencia debidamente identificados.

Sin embargo, sí es una señal para extremar las precauciones. Al acercarse a un camión detenido conviene reducir la velocidad, mantener una distancia prudente y estar atento a posibles personas trabajando alrededor del vehículo o a una maniobra para retomar la marcha.

Si la situación representa un riesgo, también es recomendable dar aviso a la asistencia vial o a la autoridad correspondiente. Actuar con prudencia ayuda a prevenir accidentes y mejora la seguridad de todos los usuarios de la ruta.