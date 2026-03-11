México y Estados Unidos tienen tres temas clave en la agenda del próximo lunes 16 de marzo, cuando inician las reuniones formales para la revisión bilateral del TMEC. De acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, este primer encuentro con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, integra la discusión de las vías para reducir la dependencia de los tres países de productos provenientes de Asia. “Esto es relevante, porque no era un tema cuando empezamos hace un año los primeros contactos”, comentó al concluir un evento protocolario con la industria textil en Puebla. El funcionario recordó que en los primeros contactos para revisar el TMEC, el objetivo era analizar las formas para reducir el déficit entre Estados Unidos y México, mientras que actualmente buscarán rutas para “reemplazar” o producir más en América del Norte en lugar de importarlo, particularmente desde Asia. Un ejemplo de ello son los chips, pues de acuerdo con Shiphub, empresa especializada en traslado internacional de mercancías, 4 de los 5 países que producen más semiconductores en el mundo son asiáticos, al destacar Taiwán como el primer lugar, seguido de Corea del Sur, Japón y China. Otro sector con alta dependencia de producción asiática es el de las baterías de litio, pues China acapara aproximadamente 70% del mercado mundial. En este mismo sentido, Ebrard mencionó que el segundo punto a tocar en la reunión es el de las reglas de origen. “Todo el comercio que vamos a vivir a partir de ahora va a estar organizado en función de dónde hiciste el producto, no necesariamente su precio. El sistema hasta ahora, desde fines de los 90, era el que produzca más barato y no importa quién lo haga”, dijo. Ahora, el sistema se basará en avalar que la mayor parte de los componentes de los productos sean elaborados dentro de Norteamérica y, en caso contrario, se aplicarán aranceles en función de dónde se hagan las cosas. “Entonces, ¿qué es lo que va a ser clave de aquí en adelante? El certificado de origen. Porque si no tienes tú avalado tu origen, pues entonces no te van a dejar entrar o te van a cobrar tarifas muy altas”, señaló. En este sentido, destacó la relevancia del sello Hecho en México y las reglas de origen para certificar la producción local con fines de exportación. El tercer punto de la reunión, abundó, será la seguridad de las cadenas de suministro. “Tenemos que ponernos de acuerdo cómo garantizamos el suministro de lo que requerimos. La economía de México, Estados Unidos y más adelante de Canadá”, detalló. “Hay que tener en claro que somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. El día de hoy, en resumen, México es el principal país exportador de Estados Unidos y es el que paga un arancel más bajo de todos los demás. Y eso también, eso es un hecho”, destacó Ebrard. El funcionario aseguró que ya está programada la visita de una delegación mexicana a Canadá, misma que se realizará a principios de mayo. Los temas a tratar con el otro país involucrado en el TMEC serán los mismos que con Estados Unidos.