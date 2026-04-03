La organización del tiempo de trabajo no es una cuestión menor en España. Más allá de las horas que se trabajan cada día, la ley pone el foco en el descanso entre jornadas como un elemento clave para proteger la salud y evitar riesgos laborales. En este contexto, la normativa establece límites claros que las empresas deben respetar. El incumplimiento del descanso mínimo entre turnos puede derivar en sanciones económicas y en el derecho del trabajador a reclamar compensaciones. El punto central está en una regla concreta: deben pasar al menos 12 horas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente. Este descanso mínimo busca garantizar la recuperación física y mental y reducir la fatiga acumulada. El Estatuto de los Trabajadores es claro al respecto: deben transcurrir al menos 12 horas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente. Esto implica que, si un trabajador termina su turno a las 22:00, no podría volver a incorporarse hasta las 10:00 del día siguiente, una vez cumplido el descanso mínimo obligatorio. Este descanso de 12 horas entre jornadas es una obligación legal que limita la capacidad de las empresas para organizar turnos sin restricciones. Su objetivo es evitar la fatiga y proteger la seguridad del trabajador. Además, también podría reclamar las horas trabajadas como extraordinarias, lo que abre la puerta a una compensación económica adicional por parte de la empresa. El incumplimiento del descanso de 12 horas entre jornadas no solo afecta al trabajador. También puede tener consecuencias legales para la empresa que no respete esta obligación. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera una infracción grave vulnerar los límites en materia de jornada y descansos. Esto puede traducirse en multas que van desde los 751 hasta los 7.500 euros, en función de la gravedad. La normativa contempla algunas excepciones en casos muy concretos, como en trabajos a turnos. En estas situaciones, puede darse una reducción puntual del descanso entre jornadas. Sin embargo, ese periodo puede bajar hasta un mínimo de siete horas, siempre que la diferencia hasta las 12 horas se compense posteriormente con descanso equivalente.