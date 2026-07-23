Viajar con un pasaporte vencido o con pocos meses de vigencia puede arruinar cualquier viaje. Las autoridades migratorias y las aerolíneas reforzaron la revisión de estos documentos en Venezuela, Bolivia, Brasil y Colombia, tanto para el ingreso como para la salida de viajeros.

Aunque las reglas existen desde hace varias décadas, en aeropuertos y pasos fronterizos se aplica una verificación más estricta antes de permitir el abordaje o autorizar el ingreso al país, así que revisa muy bien tu pasaporte antes de que sea tarde y no puedas entrar o salir del país, sea porque eres nacional o extranjero.

Además del pasaporte, algunos países pueden solicitar una visa adicional. Shutterstock

Pasaporte vigente, requisito indispensable

En la mayoría de los casos, los viajeros extranjeros deben presentar un pasaporte vigente y, dependiendo del destino, con una validez mínima de seis meses desde la fecha de ingreso.

Si el documento está vencido o no cumple con el tiempo de vigencia exigido, las autoridades pueden negar la entrada al país. En esos casos, la persona deberá regresar a su lugar de origen, normalmente por cuenta de la aerolínea que la transportó.

La medida busca fortalecer los controles migratorios y cumplir con los acuerdos internacionales de seguridad.

Incumplir alguno de los requisitos puede impedir que la operación sea autorizada. ChatGPT - creada con IA

¿Quiénes pueden viajar sin pasaporte?

No todos los viajeros están obligados a presentar pasaporte.

Gracias a los acuerdos del MERCOSUR y la Comunidad Andina, CAN, los ciudadanos de los países miembros pueden ingresar a varios destinos de la región utilizando únicamente su documento nacional de identidad (DNI o cédula), siempre que esté vigente y en buen estado, pero si el destino es fuera de estas fronteras, el pasaporte vencino y el DNI no serán suficientes y el vuelo podría llegar a ser arruinado.

Estas son las reglas generales en cada país:

Brasil: exige pasaporte con al menos seis meses de vigencia a viajeros de fuera del MERCOSUR. Los ciudadanos del bloque pueden ingresar con DNI.

Bolivia: mantiene una regla similar. Los visitantes de fuera de la región deben presentar pasaporte vigente, mientras que los miembros del MERCOSUR pueden usar su documento de identidad.

Colombia: solicita pasaporte vigente a la mayoría de los turistas internacionales, aunque permite el ingreso con cédula a ciudadanos de países amparados por acuerdos regionales.

Venezuela: aplica normas especiales para sus ciudadanos en el exterior, quienes, si tienen el pasaporte vencido, deben tramitar un salvoconducto o documento de viaje para poder regresar.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Tampoco podrás salir con el pasaporte vencido

Las restricciones no solo aplican para entrar a estos países.

Los ciudadanos de Venezuela, Bolivia, Brasil y Colombia tampoco pueden salir de su territorio con un pasaporte vencido. Antes de viajar al extranjero deberán renovar el documento para obtener la autorización de salida.

Además, las aerolíneas tienen la obligación de revisar la vigencia del pasaporte durante el check-in. Si permiten abordar a un pasajero con documentos inválidos, pueden recibir sanciones y asumir el costo del retorno si el viajero es rechazado en el país de destino.

El caso especial de Venezuela: pasaporte vencido

Venezuela mantiene reglas particulares para sus ciudadanos que viven en el extranjero.

¿Vas a viajar hacia o fuera de Brasil, Paraguay o Venezuela? El Cronista | Gemini

Quienes tengan el pasaporte vencido y necesiten regresar al país deberán solicitar un salvoconducto o un Documento de Viaje emitido por los consulados venezolanos.

Sin embargo, para salir de Venezuela la norma es distinta: los ciudadanos deben portar un pasaporte venezolano vigente.

Aunque en el pasado existieron prórrogas y medidas excepcionales, la recomendación oficial es renovar el documento con suficiente anticipación para evitar problemas durante el viaje.