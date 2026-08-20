Buscan voluntarios para vivir gratis en Estados Unidos: ofrecen alojamiento, comida y viajar por todo el país.

Una organización de conservación ambiental en Estados Unidos abrió una convocatoria para personas que quieran sumarse como voluntarios y recorrer distintos estados sin pagar alojamiento.

El programa incluye comida, hospedaje y cobertura médica básica, además de la oportunidad de participar en proyectos vinculados al cuidado del medio ambiente.

La propuesta despertó interés entre quienes buscan una experiencia diferente, ya que permite viajar por diversas regiones del país mientras colaboran con tareas de impacto comunitario y ambiental.

Cómo es el programa que ofrece alojamiento y comida gratis en Estados Unidos

La iniciativa de la Agencia Federal Para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el programa de servicio voluntario AmeriCorps NCCC pertenece a una organización dedicada a la conservación de espacios naturales y al desarrollo de proyectos comunitarios en diferentes puntos de Estados Unidos.

Buscan voluntarios para vivir gratis en Estados Unidos: ofrecen alojamiento, comida y viajar por todo el país Buscan voluntarios para vivir gratis en Estados Unidos: ofrecen alojamiento, comida y viajar por todo el país. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Los voluntarios seleccionados integran equipos que se desplazan por distintos estados para trabajar en actividades como:

Restauración de senderos y parques naturales.

Conservación de ecosistemas y áreas protegidas.

Reforestación de espacios públicos.

Proyectos de infraestructura sostenible.

Acciones de apoyo a comunidades locales.

A cambio de su participación, los integrantes reciben una serie de beneficios que reducen significativamente sus gastos durante la experiencia.

Entre ellos se encuentran:

Alojamiento gratuito durante toda la estadía.

Comidas incluidas mientras se desarrollan las actividades.

Transporte asociado a los proyectos.

Cobertura médica básica.

Capacitaciones y formación práctica.

Si bien se trata de un programa de voluntariado y no de un empleo tradicional, representa una alternativa atractiva para quienes desean conocer Estados Unidos desde adentro y adquirir experiencia en proyectos ambientales.

Cuáles son los requisitos para participar y cuánto dura la experiencia

La convocatoria está orientada principalmente a jóvenes y adultos interesados en el trabajo comunitario y la conservación ambiental. En general, los postulantes deben tener disposición para realizar tareas físicas al aire libre y trabajar en equipo.

La duración de los proyectos varía según la actividad asignada y la región donde se desarrollen los trabajos. Algunos programas se extienden durante varias semanas, mientras que otros pueden durar varios meses.

Además de la experiencia de viaje, los participantes obtienen conocimientos relacionados con:

Gestión ambiental.

Conservación de recursos naturales.

Trabajo en campo.

Liderazgo y cooperación en equipos multiculturales.

En este contexto, el programa se presenta como una oportunidad para recorrer diferentes rincones de Estados Unidos sin afrontar los costos habituales de alojamiento y alimentación, al mismo tiempo que se contribuye a iniciativas con impacto positivo en el medio ambiente y las comunidades locales.

Para muchas personas, se trata de una forma de combinar aventura, aprendizaje y compromiso social en una experiencia única.