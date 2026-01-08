Los precios de los productos alimentarios ayudaron a que la inflación redujera su velocidad en diciembre.

En esta noticia Inflación tomó pausa temporal

A diciembre de 2025, la inflación general sorprendió a los analistas al cerrar en 3.69%, por debajo del resultado del mismo mes de 2024, que fue de 3.8%.

Especialistas coinciden en que resultó sorpresivo que el índice de precios interrumpiera la tendencia al alza que mostraba desde meses anteriores.

Fuente: Shutterstock BearFotos

Banamex, por ejemplo, esperaba que la inflación concluyera el año pasado en 3.9%; sin embargo, el área de Análisis Económico del banco destacó que el indicador dejó atrás la tendencia al alza que acarreaba desde agosto.

La interrupción, de acuerdo con un análisis de Grupo Financiero Base, fue provocada por la caída de los precios de las frutas y verduras, que acumulan bajas en cinco de los últimos siete meses, así como los de los productos pecuarios, es decir, huevo y carne.

De acuerdo con el Inegi, el precio del huevo bajó 4.11% mensual, mientras que el producto que tuvo la mayor caída fue la papaya, con una disminución de 10.77% en su precio, comparado con el resultado de noviembre, seguido del chile serrano, que bajó 6.9%.

Sin embargo, ambos bancos estiman que durante este año volverá la tendencia al alza, impulsada por el incremento de los impuestos aplicados a refrescos, jugos y sueros, así como a los cigarros y los aranceles aplicados a productos provenientes principalmente de China y Vietnam.

Banamex señala que las nuevas tasas de impuestos impactarían principalmente al componente de mercancías, que luego de mostrar una tendencia al alza en 2025 se había estabilizado.

Los analistas del banco añadieron que estas presiones se verán contrarrestadas parcialmente por los efectos de la apreciación del tipo de cambio, la relativamente baja inflación de precios al productor y el crecimiento económico modesto que prevalecerá durante 2026.

Por su parte, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, dice que existen riesgos que podrían elevar la inflación a más de 4% durante este año.

Entre ellos destacó el incremento del 13% al salario mínimo, la imposición de aranceles de hasta 50% a las importaciones provenientes de países con los que México no tiene un tratado comercial y el impulso adicional en la inflación de servicios durante el verano por la Copa Mundial de fútbol.

La especialista de Banco Base añade que la expectativa del banco para la inflación del cierre de este año se ubica en 3.79%, lejos del 3% estimado por el Banco de México.