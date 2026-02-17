La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades que pudieron causar un daño al presupuesto público del país por MXN $65,169 millones. La revisión de la Cuenta Pública 2024 incluyó 2,264 auditorías, lo que según la ASF es la cifra más alta de la historia del organismo. En las tres entregas de la Cuenta Pública 2024, la ASF emitió 2,203 sanciones, de las cuáles 1,790 se generaron en la tercera entrega. De acuerdo con el Informe consolidado de los resultados de fiscalización de la ASF de la Cuenta Pública 2024, el mayor número de irregularidades se detectó en el gasto de los estados, seguido por sectores como salud, educación e infraestructura. El documento presentado ante la Cámara de Diputados señala que las irregularidades de 2024 totalizaron MXN $67,174.7 millones, de los cuáles se lograron recuperar MXN $2,005.6 millones, por lo que faltaron por aclarar más de MXN $65,169 millones. A nivel estatal, el total de irregularidades encontradas en el último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador representaron 90% del posible daño al erario, pues se debe aclarar el uso de MXN 59,363.7 millones de la erogación de estados y municipios. La mayor parte de los recursos por aclarar corresponden a las Aportaciones Federales, donde se detectaron irregularidades por más de MXN $35.647 millones, a lo que se suman casi MXN 15,681 millones en el rubro de Participaciones Federales. El organismo advirtió que en más del 85% de las auditorías a municipios se emitieron observaciones de responsabilidades administrativas y por el uso indebido de recursos de origen federal. Este dato representó un alza superior a 147% en comparación con el ejercicio de la Cuenta Pública de 2023. Por su parte, la Cuenta Pública 2024 señala que el área de educación federal acumuló más de MXN $3,989 millones señalados con irregularidades, a lo que se suma el área de salud, donde no se justificó el uso de MXN $1,591 millones de pesos.