En función de los últimos anuncios realizados por la entidad gubernamental, los ciudadanos que persistan en el uso de dinero en efectivo, especialmente billetes, podrán acceder a un beneficio exclusivo destinado a prevenir fraudes futuros.

Además de ser responsable de la política monetaria del país, el Banco de México (Banxico) proporciona a los ciudadanos la oportunidad de recibir asesoría gratuita en diversas áreas.

El Banxico anunció cuál es el beneficio gratuito que tendrán algunos habitantes del país. (Foto: Archivo)

¿Qué beneficio gratuito ofrece Banxico?

De acuerdo con una de las recientes publicaciones emitidas por el Banxico en su sitio web oficial, los ciudadanos de la nación tendrán la oportunidad de recibir capacitación en la autenticación de billetes y monedas sin costo alguno.

A través de un curso que se impartirá tanto en modalidad online como presencial, los residentes de Ciudad de México (CDMX) podrán acceder a información especializada provista por un organismo oficial, destinada a la prevención y detección de fraudes relacionados con el dinero.

Para obtener información adicional al respecto, se recomienda contactar a soportecursobilletes@banxico.org.mx o comunicarse al (800 - 226 9426) durante los días hábiles bancarios, en un horario de 9:00 a 19:00 horas.

El #BancodeMéxico te capacita en materia de autenticación de billetes. El curso es gratuito, en línea o de forma presencial. Para mayores informes, escribe a soportecursobilletes@banxico.org.mx o llama al (800 - 226 9426) en días hábiles bancarios, de 9:00 a 19:00 horas. pic.twitter.com/fcVf2kYzLd — Banco de México (@Banxico) September 19, 2025

¿Cómo verificar la autenticidad de un billete?

Concretamente, el Banxico enumera tres factores de relevancia fundamental:

Hilo dinámico : los ciudadanos deben prestar atención al movimiento.

Denominación : al mover el billete, la denominación cambia de color.

Folios: los ejemplares deben tener dos folios idénticos.

Entre los ejemplos que han sido seleccionados para ilustrar la importancia de operar con ejemplares auténticos, se destacan los billetes de 500 y 1,000 pesos. La entidad monetaria dirige su atención hacia aquellos que pertenecen a la familia G para asegurar que sean aceptados por los comercios y bancos.

Adicionalmente, el Banxico mantiene a los habitantes del país informados sobre una serie de características esenciales que deben poseer ciertos billetes para ser considerados válidos durante las transacciones.

Si los billetes de 500 y 1,000 pesos no satisfacen al menos una de las características previamente mencionadas, es posible que no sean considerados válidos para efectuar transacciones.