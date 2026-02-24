De acuerdo con los Resultados Financieros del cuarto trimestre de FibraShop, la fibra comercial cerró 2025 con un crecimiento de 7% en sus ingresos consolidados, al sumar MXN$ 2,605.86 millones, y confirmó la fecha de pago de su próximo dividendo, tras registrar un aumento de 16% en sus Fondos de Operación (FFO, por sus siglas en inglés), principal indicador de flujo en este tipo de vehículos inmobiliarios. En el año, los FFO alcanzaron MXN$ 699.48 millones, reflejando la generación recurrente del portafolio y respaldando la capacidad de distribución a sus tenedores. El ingreso operativo neto (NOI) anual ascendió a MXN$ 1,969.68 millones, un incremento de 5% respecto al año previo, con un margen de 75.59%. El EBITDA se ubicó en MXN$ 1,895.31 millones, también con un crecimiento de 5% y un margen de 72.73%. En tanto, la utilidad neta ajustada fue de MXN$ 676.08 millones, 16% superior a la registrada en 2024. Durante el cuarto trimestre de 2025, los ingresos consolidados sumaron MXN$ 674.25 millones, 4.24% más que en el mismo periodo del año anterior. El NOI trimestral se ubicó en MXN$ 509.63 millones, con un margen de 75.58% y un crecimiento anual de 2.14%, mientras que el EBITDA alcanzó MXN$ 489.82 millones, 2.35% superior al del 4T24. La utilidad neta ajustada del trimestre fue de MXN$ 190.53 millones, equivalente a 0.2991 pesos por CBFI. Por su parte, los Fondos de Operación (FFO, por sus siglas en inglés) del trimestre sumaron MXN$ 196.20 millones, o 0.3080 pesos por CBFI, con una tasa anualizada de 14.25%. El 19 de febrero, el Comité Técnico decretó un dividendo por 0.1805 pesos por CBFI, equivalente a aproximadamente MXN$ 115 millones, pagadero a más tardar el 5 de marzo. A precio promedio del trimestre, el dividendo representó una tasa anualizada de 8.36%. Para 2026, la fibra propuso una guía de distribución en un rango de entre 0.65 y 0.80 pesos por CBFI; para 2027, entre 0.80 y 1.00 pesos; y para 2028, entre 1.10 y 1.25 pesos por certificado, sujeta a condiciones operativas y financieras. La ocupación promedio del portafolio estabilizado se ubicó en 96.48%, mientras que la ocupación consolidada del portafolio total fue de 94.36%. En diciembre de 2025, la valuación anual de las propiedades alcanzó aproximadamente MXN$ 30,618 millones, lo que representó un incremento de 6.9% respecto al año anterior. En materia de deuda, durante el trimestre la compañía reabrió el bono FSHOP 25U por MXN$ 1,250 millones adicionales, para alcanzar un monto total emitido de 1,950 millones de pesos, con lo que refinanció alrededor de 85% de su deuda total. Al cierre del año, la deuda ascendió a MXN$ 12,496 millones, con un nivel de endeudamiento de 38.87%, por debajo del límite regulatorio de 50%, y un índice de cobertura del servicio de la deuda de 1.66 veces. En febrero de 2026, firmó además un crédito por MXN$ 450 millones con BanCoppel a tres años, fortaleciendo su liquidez y manteniendo líneas de crédito revolventes no dispuestas por MXN$1,580 millones. En materia ambiental, la fibra obtuvo la certificación EDGE para Galerías Tapachula, con lo que 38.4% de su área bruta rentable cuenta con certificación ambiental, en línea con su meta anual.