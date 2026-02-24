Desde el 20 de agosto de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos mantiene vigente un programa piloto que permite exigir a ciertos solicitantes de visas B1/B2 una fianza reembolsable de hasta 15,000 dólares como condición para la emisión del documento.

La finalidad de esta medida es desalentar la permanencia en Estados Unidos más allá del tiempo autorizado y asegurar que los visitantes cumplan con las condiciones de su estadía.

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Conoce los detalles de esta disposición y evita inconvenientes con el trámite de la B1 o B2, en caso de corresponder.

¿Qué es la fianza que pide Estados Unidos para tramitar la visa?

Se trata de un depósito reembolsable, que solo se exige a solicitantes de visa B1 o visa B2 de países que el gobierno estadounidense identificó por sus altas tasas de permanencia irregular o por debilidades en sus controles migratorios, así como países con programas de ciudadanía por inversión sin requisito de residencia.

El monto se determina durante la entrevista consular en función del tipo de viaje, el historial migratorio del solicitante y otros factores.

Detalles sobre el pago de fianza para la visa americana

El pago se realiza después de que el solicitante es considerado elegible, utilizando el Formulario I-352 y la plataforma oficial del Departamento del Tesoro.

Cabe destacar que esta fianza no garantiza la obtención del documento migratorio.

¿Quiénes pagan fianza para obtener la visa?

El programa incluye a países principalmente de África, Asia, Caribe y América Latina. Entre los países afectados están Venezuela, Cuba, Bangladesh, Nepal, Uganda y otros.

En cualquiera sea el caso, la fianza se pierde si la persona permanece en el país más allá del tiempo permitido, solicita un cambio de estatus migratorio sin autorización, o incumple otras condiciones establecidas en el formulario I-352.