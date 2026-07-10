Este viernes, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Libra para este viernes

Te conviene replantearte qué entiendes por amistad. No des por hecho que cualquier conocido ya es un amigo. Separa lo esencial de lo accesorio y hoy deja a un lado la frivolidad. Así descubrirás quién te es leal y cuáles son tus verdaderos vínculos afectivos.

El horóscopo del día para Libra (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Libra disfrutará hoy de buena fortuna en el amor, con diálogos sinceros que fortalecerán los lazos; la mayor compatibilidad del día será con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este viernes?

Libra: tu suerte en el trabajo mejora si replanteas qué entiendes por amistad; no des por hecho que cualquier conocido es un amigo. Separa lo esencial de lo accesorio y deja la frivolidad: así descubrirás quién te es leal y fortalecerás los vínculos que impulsan tu progreso laboral.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra cuida su salud con equilibrio: duerme bien, hidrátate, come variado y elige ejercicio suave como yoga o caminatas; respira y toma pausas para reducir el estrés.

Consejos de hoy para Libra

Define hoy qué es amistad. No confundas conocidos con amigos. Prioriza lo esencial y evita la frivolidad.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.