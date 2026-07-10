La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 10 de julio de 2026 en México es de 20.02 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.20%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.07 pesos y un mínimo de 20.03 pesos.

La cotización del Euro avanzó 0.15% en la última semana, pero en el último año acumula una variación de -7.58%, lo que indica debilidad en el periodo anual.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días el Euro mostró un sesgo alcista con cierta volatilidad: empezó con tres avances consecutivos, registró correcciones en los días 4, 6 y 7, encadenó dos repuntes hacia el final y cerró con una caída; en conjunto, el balance es moderadamente positivo.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 5.48%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.59%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, fortaleciendo su posición en el mercado.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, hubiéramos observado una tendencia a la baja, lo que habría señalado una depreciación de la moneda. La tendencia estable, con un dato de -1 igual a 0, indicaría que el Euro ha mantenido su valor sin cambios significativos.

Analizando esta tendencia, podemos concluir que el Euro está ganando confianza entre los inversores en comparación con los días previos.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.