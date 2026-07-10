El dólar canadiense cotiza a 12.36 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 10 de julio de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.29%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.39 pesos y un mínimo de 12.37 pesos.

En la última semana, la cotización del dólar canadiense subió 0.43%, mientras que en el último año acumuló una caída de -6.00%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense fue mayormente bajista: caída inicial, dos avances, cuatro descensos consecutivos, breve repunte de dos jornadas y cierre a la baja, con balance negativo y sin días estables.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 7.55%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 7.35%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. En los días consecutivos previos, la moneda se ha fortalecido en comparación con su valor anterior, indicativo de un crecimiento en la confianza del mercado hacia la divisa.

Esta tendencia puede estar impulsada por diversos factores económicos, como el aumento de precios de las materias primas o un crecimiento sólido en los indicadores económicos canadienses.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.